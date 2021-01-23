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Российский флот избавится от последней АПЛ "Акула", напоминающей плавучий отель

Российский флот избавится от последней АПЛ "Акула", напоминающей плавучий отель

Спустя пять лет из состава Военно-морского флота России выйдет последняя действующая лодка проекта 941 "Акула". Речь идет про ТК-208 "Дмитрий Донской", который из-за своего оснащения напоминал "атомный отель".

Как сообщает ТАСС, речь идет о гигантской субмарине, оснащенной 200 боезарядами, суммарно превосходящих в 1400 раз бомбу, сброшенную на Хиросиму. При этом на подлодке оборудовали сауну, четырехметровый бассейн, комнату отдыха с транслирующимися из проекторов "обоями", даже спортзал.

Тот факт, что АПЛ в своем последнем походе в 2017 году демонстрировала мощь отечественного флота, может спасти ее от физического уничтожения после списания. Обозреватель Дмитрий Литовкин полагает, что из нее могут сделать музей, тем более что в современной России нет физической возможности построить аналог "Дмитрия Донского". Непосредственно на флоте, добавляет Литовкин, ее заменят более скромные АПЛ "Борей", отличающиеся меньшими размерами и в то же время более высокой технологичностью.

Ruposters писал, что ранее источник раскрыл численность носителей "торпед Судного дня" у России.

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По материалам: uposters.ru

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