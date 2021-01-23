Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»

Влада Некрасова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов, которые примут лучших участников проекта «Навигаторы детства» на работу в свои школы в качестве советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Об этом глава Минпросвещения России заявил на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Пилотными регионами проекта стали Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ставропольский край и город Севастополь.