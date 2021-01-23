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Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»

Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов, которые примут лучших участников проекта «Навигаторы детства» на работу в свои школы в качестве советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Об этом глава Минпросвещения России заявил на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Пилотными регионами проекта стали Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ставропольский край и город Севастополь.

# Общество
По материалам: edu.ru

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