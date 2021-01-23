Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»
Сегодня, 04:30 Влада Некрасова
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов, которые примут лучших участников проекта «Навигаторы детства» на работу в свои школы в качестве советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Об этом глава Минпросвещения России заявил на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.
Пилотными регионами проекта стали Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ставропольский край и город Севастополь.
По материалам: edu.ru