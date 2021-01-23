Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса

Вадим Карасев

Церемония инаугурации Джо Байдена по размаху и звездному списку гостей больше походила на "Оскар" или Met Gala. Но, несмотря на всю торжественность, не обошлось и без забавных моментов. Главным героем мемов стал Берни Сандерс. Его фотография стала вирусной в сети, а одиноко сидящего на стуле Сандерса тут же стали с помощью фотошопа добавлять на кадры из фильмов, с модных показов и даже на киноплакаты.





Берни Сандерс

Флешмоб, начатый вчера, активно продолжается. Теперь к нему присоединились и многие знаменитости.

Кем заменят Саманту в продолжении "Секса в большом городе"? Этот вопрос на прошлой неделе волновал многих поклонников сериала. Сара Джессика Паркер, кажется, нашла на него ответ. У себя в инстаграме актриса поделилась кадром со своими коллегами, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Четвертым стал, конечно, Берни!





Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

В свою компанию пригласила его и Дженнифер Энистон. Актриса добавила политика на знаменитый кадр из заставки культового сериала "Друзья".

Наш друг Берни,

— подписала она фото.





Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Актриса также поделилась с подписчиками коллажами из ее модных фотосъемок, где Сандерс внимательно "наблюдает" за тем, как позирует звезда.









"Повидать" пожилому мужчине вообще пришлось многое. Так, Эми Шумер показала фото со своих родов, к которому был прифотошоплен Берни.

Берни всегда был рядом со мной и моим сыном! Он самое большое сокровище,

— подписала коллаж Эми.





Дерек Бласберг, в свою очередь, "пригласил" политика в первый ряд модного показа и на вечеринку с моделями.

Вот для чего был придуман интернет,

— с иронией подписал он свой пост.





Фото из инстаграма Дерека Бласберга

Пришлось Сандерсу примерить на себя и еще некоторые культовые кинороли. Так, Шэрон Стоун показала коллаж с кадром из фильма "Основной инстинкт", а Деми Мур поделилась видеороликом из фильма "Привидение", где Берни Сандерс заменил Патрика Суэйзи.





Фото из инстаграма Шэрон Стоун





Фото из инстаграма Кэрри Вашингтон

Оказался Сандерс и в компании "Отчаянных домохозяек". Ева Лонгория поделилась старым промокадром, а также коллажем, где Берни Сандерс сидит на крыльце дома.

У вас было чувство, что за вами наблюдают?

— подписала фото Ева.





Фото из инстаграма Евы Лонгории

Самого Сандерса такое внимание к его персоне, кажется, совершенно не смутило. В беседе с ведущим Сетом Майерсом сенатор признался, что видел некоторые мемы, и они ему понравились. Впрочем, стать героем интернета он вовсе не рассчитывал.

Я просто сидел там, пытаясь согреться и стараясь следить за тем, что происходит,

— сказал Сандерс.





Политик также признался, что ему приятно, что внимание публики привлекли и его варежки.

Их сделала одна женщина, она школьная учительница и очень, очень хороший человек. И она была несколько ошеломлена тем вниманием, которое уделяется ее варежкам,

— отметил Берни Сандерс.















