СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги
Верховный суд и Следственный комитет России концептуально одобрили законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.
Как сообщает РИА Новости, данная законодательная инициатива исходит ло депутата Госдумы Евгения Марченко. Она предполагает наказание для ответственных за вовлечение детей на незаконные акции в виде лишения свободы сроком до пяти лет и до десяти лет лишения свободы — за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков.
Как говорится в отзыве СК, который приводит агентство, нововведения обусловлены возрастающей общественной опасностью таких деяний.
Верховный суд также рассмотрел и в целом одобрил законопроект, хотя и сделал «замечание юридико-технического характера».
По словам самого депутата Евгения Марченко, инициированный им законопроект в настоящее время уже находится на рассмотрении российского правительства.
Ранее ИА Newstes сообщало, что по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января в СКР было возбуждено уголовное дело. По данным Роскомнадзора, соцсети уже приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.