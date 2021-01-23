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СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги

СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги

Верховный суд и Следственный комитет России концептуально одобрили законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.

Как сообщает РИА Новости, данная законодательная инициатива исходит ло депутата Госдумы Евгения Марченко. Она предполагает наказание для ответственных за вовлечение детей на незаконные акции в виде лишения свободы сроком до пяти лет и до десяти лет лишения свободы — за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков.

Как говорится в отзыве СК, который приводит агентство, нововведения обусловлены возрастающей общественной опасностью таких деяний.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — заявили в ведомстве.

Верховный суд также рассмотрел и в целом одобрил законопроект, хотя и сделал «замечание юридико-технического характера».

По словам самого депутата Евгения Марченко, инициированный им законопроект в настоящее время уже находится на рассмотрении российского правительства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января в СКР было возбуждено уголовное дело. По данным Роскомнадзора, соцсети уже приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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