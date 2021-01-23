СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца

Вадим Карасев

Кажется, слухи о скором пополнении в семье 32-летней Алисии Викандер и 43-летнего Майкла Фассбендера все же оказались правдой. Первые подозрения у поклонников появились еще летом, во время отдыха пары с друзьями на Ибице: тогда на снимках папарацци интернет-пользователи заметили, что актриса немного поправилась, и предположили, что она может быть беременна.

Еще больше в своих подозрениях фанаты утвердились осенью, когда супруги в очередной раз попали в объективы репортеров во время прогулки по Стокгольму. Даже свободный свитшот тогда не смог скрыть заметно округлившийся живот Алисии.





Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Сами Викандер и Фассбендер никаких подтверждающих или опровергающих комментариев по этому поводу не давали. А буквально несколько часов назад на просторах Twitter появился снимок Алисии, который практически не оставляет сомнений, что в скором времени она действительно впервые станет мамой.

На распространившемся в сети фото из домашнего архива беременная Алисия Викандер сидит на стуле в облегающем трикотажном платье, без рук удерживая на своем округлившемся животе кружку. Снимок, судя по всему, был слит в сеть хакерами. При этом итальянская пресса утверждает, что фото беременной Алисии было сделано в декабре или январе, когда актриса находилась на последних сроках беременности. Так что не исключено, что пара уже стала родителями, однако пока не афиширует этот факт.





Напомним, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках картины "Свет в океане", где они сыграли супружескую пару, и вскоре начали встречаться: первые слухи об их романе появились в конце 2014 года. Потом влюбленные расстались на несколько месяцев, однако в 2016 году дали своим отношениям второй шанс. В 2017 году Алисия и Майкл сыграли тайную свадьбу, которая прошла на Ибице. Место проведения торжества тщательно охранялось, а приглашены на него были только самые близкие друзья пары.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер zucotuco.



