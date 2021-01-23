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Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram

Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший рассказал, почему пользуется мессенджером Telegram.

«Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram. Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями», — рассказал Трамп-младший в видео, которое он разметил в своем Telegram-канале.

По его словам, Telegram обеспечивает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов, и не участвует в «чистке консерваторов» в традиционных соцсетях.

«Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть», — пояснил Трамп-младший.

Аккаунт Дональда Трампа-младшего, еще неделю назад насчитывавший около 300 тысяч подписчиков, сейчас перешагнул через отметку в 540 тысяч. При этом его учетная запись в Twitter по-прежнему намного популярнее: там у Дональда-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров.

Twitter в прошлом блокировал аккаунт Трампа-младшего за твиты, которые, по мнению компании, противоречили ее политике.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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