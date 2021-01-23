Треть россиян жалеет об уходе Трампа, треть довольна, остальным все равно

Анастасия Иванова

30% участников опроса нашего агентства на тему «Сожалеете ли Вы об уходе Дональда Трампа?» ответили «да», ровно столько же довольны уходом американского президента.

Больше всего тех, кто ответил, что «вообще не думал об этом» — 40%.

Опрос проводился с 20 по 22 января 2021 года. Проголосовали 4528 человек.

Как сообщало ИА Newstes , после ухода с президентского поста Дональд Трамп обсуждает со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Американские СМИ пишут, что он якобы хочет назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.