В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги

Алексей Вольцев

Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и до десяти лет лишения свободы — за их склонение к организации массовых беспорядков.

Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях предусмотрена административная ответственность, штрафы для граждан составляют 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч.

Марченко отметил, что сейчас административные штрафы за эти нарушения могут быть выписаны первому попавшемуся, при этом реальные организаторы несанкционированных акций уходят от ответственности.

«А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», — сказал Марченко агентству РИА Новости.

Уточняется, что в результате этого правонарушения страдают не только сами подростки, но и их семьи: зачастую именно родители несут административную ответственность «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, дисциплинарные меры затрагивают руководителей учебных заведений, где учатся подростки, принявшие участие в незаконных митингах.

«В виду нарастающей угрозы нелегитимной политической борьбы, а также участившимися случаями привлечения к административной ответственности подростков, мы предлагаем криминализовать состав части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ, изложив его в проектируемой части четвертой статьи 151 УК РФ», — говорится в документе.

Уточняется, что за вовлечение подростков в незаконные митинги предлагается наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

Марченко отметил, что зачастую незаконные митинги перерастают в массовые беспорядки, которые представляют еще большую общественную опасность, поэтому он также предлагает дополнить статью 212 УК РФ.

«Склонение, вербовка или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого», — говорится в законопроекте.

Кроме того, депутат предлагает наказывать за призывы подростков к массовым беспорядкам или к участию в них ограничением свободы до четырех лет, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

По мнению парламентария, неустоявшаяся психика несовершеннолетних, их склонность к радикализму, а также отсутствие в силу возраста легитимной ответственности делают их «орудием преступлений против основ общественной безопасности в руках преступных манипуляторов».