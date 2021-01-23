В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги
Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и до десяти лет лишения свободы — за их склонение к организации массовых беспорядков.
Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).
В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях предусмотрена административная ответственность, штрафы для граждан составляют 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч.
Марченко отметил, что сейчас административные штрафы за эти нарушения могут быть выписаны первому попавшемуся, при этом реальные организаторы несанкционированных акций уходят от ответственности.
Уточняется, что в результате этого правонарушения страдают не только сами подростки, но и их семьи: зачастую именно родители несут административную ответственность «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, дисциплинарные меры затрагивают руководителей учебных заведений, где учатся подростки, принявшие участие в незаконных митингах.
Уточняется, что за вовлечение подростков в незаконные митинги предлагается наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.
Марченко отметил, что зачастую незаконные митинги перерастают в массовые беспорядки, которые представляют еще большую общественную опасность, поэтому он также предлагает дополнить статью 212 УК РФ.
Кроме того, депутат предлагает наказывать за призывы подростков к массовым беспорядкам или к участию в них ограничением свободы до четырех лет, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.
По мнению парламентария, неустоявшаяся психика несовершеннолетних, их склонность к радикализму, а также отсутствие в силу возраста легитимной ответственности делают их «орудием преступлений против основ общественной безопасности в руках преступных манипуляторов».