В Италии индекс распространения COVID-19 в среднем снизился до 0,97

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии впервые за последние пять недель наблюдается снижение индекса распространения COVID-19, уровень которого в среднем по стране равен 0,97. Об этом говорится в сообщении Высшего института здоровья (Iss) и министерства здравоохранения страны по итогам двухнедельного мониторинга, пишет AGI.

Согласно ему, в период с 4 по 17 января на каждые 100 тысяч населения приходилось порядка 339 заболевших коронавирусом нового типа. Двумя неделями раньше на 100 тысяч населения приходилось 368 инфицированных.

Отмечается, что в период с 12 по 19 декабря число пациентов отделений интенсивной терапии сократилось с 2 636 до 2 487. Но, несмотря на это, в 12 областях страны уровень занятости отделений интенсивной терапии «превышает критический порог» в 30 процентов.

В Италии в 2020 году число заразившихся COVID-19 на работе превысило 131 тысячу

В публикации говорится, что, несмотря на снижение риска неконтролируемого и неуправляемого распространения COVID-19, в Италии «эпидемия продолжает находиться в сложной фазе и не исключена возможность роста числа новых случаев заболеваний в ближайшие недели», поэтому необходимо строго соблюдать ограничительные меры как на национальном, так и на областных уровнях.

По данным Минздрава страны, в Италии в настоящий момент насчитывается свыше 501 тысячи точно установленных носителей COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 13 633 новых случая инфицирования. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом, включая 84 674 умерших и 1 855 127 выздоровевших, 2 441 854 человека.