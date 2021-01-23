Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Италии индекс распространения COVID-19 в среднем снизился до 0,97

В Италии индекс распространения COVID-19 в среднем снизился до 0,97

В Италии индекс распространения COVID-19 в среднем снизился до 0,97

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии впервые за последние пять недель наблюдается снижение индекса распространения COVID-19, уровень которого в среднем по стране равен 0,97. Об этом говорится в сообщении Высшего института здоровья (Iss) и министерства здравоохранения страны по итогам двухнедельного мониторинга, пишет AGI.

Согласно ему, в период с 4 по 17 января на каждые 100 тысяч населения приходилось порядка 339 заболевших коронавирусом нового типа. Двумя неделями раньше на 100 тысяч населения приходилось 368 инфицированных.    

Отмечается, что в период с 12 по 19 декабря число пациентов отделений интенсивной терапии сократилось с 2 636 до 2 487. Но, несмотря на это, в 12 областях страны уровень занятости отделений интенсивной терапии «превышает критический порог» в 30 процентов.  

В Италии в 2020 году число заразившихся COVID-19 на работе превысило 131 тысячу


В публикации говорится, что, несмотря на снижение риска неконтролируемого и неуправляемого распространения COVID-19, в Италии «эпидемия продолжает находиться в сложной фазе и не исключена возможность роста числа новых случаев заболеваний в ближайшие недели», поэтому необходимо строго соблюдать ограничительные меры как на национальном, так и на областных уровнях.     

По данным Минздрава страны, в Италии в настоящий момент насчитывается свыше 501 тысячи точно установленных носителей COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 13 633 новых случая инфицирования. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом, включая 84 674 умерших и 1 855 127 выздоровевших, 2 441 854 человека.   

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ
Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким бюджетом, которые стали культовыми
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким
Треть россиян жалеет об уходе Трампа, треть довольна, остальным все равно
Треть россиян жалеет об уходе Трампа, треть довольна, остальным все
"Золотой орел — 2020": семья Михалковых, Светлана Ходченкова, Кристина Асмус и другие на кинопремии
"Золотой орел — 2020": семья Михалковых, Светлана Ходченкова,
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
В Новосибирске завели уголовное дело по факту призывов к беспорядкам
В Новосибирске завели уголовное дело по факту призывов к беспорядкам
Поклонская ответила захотевшему посетить Крым Кравчуку
Поклонская ответила захотевшему посетить Крым Кравчуку
Представителю NASA отказали в российской визе
Представителю NASA отказали в российской визе
Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России
Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России
Битва платьев: Минди Калинг против Мэйси Байден
Битва платьев: Минди Калинг против Мэйси Байден
Когда отмечать Масленицу в 2021 году
Когда отмечать Масленицу в 2021 году
СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги
СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Не может быть! «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за пропаганду насилия
Не может быть! «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за пропаганду
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего

Еще по теме

Заполняемость больными COVID-19 в больницах Италии превысила «кризисный порог»
В Италии число больных COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, превысило 200
В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
В Италии число нуждающихся в интенсивной терапии пациентов с COVID-19 опустилось ниже тысячи