В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального

Анастасия Иванова

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как во время незаконной протестной акции в Москве ее участники зверски избили мужчину, который является противником Алексея Навального.

Попытавшись публично заявить о своих взглядах, он забрался на фонарь с плакатом против блогера, и быстро поплатился за попытку выразиться.

На кадрах видно, как группа «борцов за свободу слова» из числа сторонников Навального скинула с фонаря своего оппонента, после чего участники митинга начали бить его руками и ногами.





Неизвестно, чем все закончилось, если бы несколько человек не оттеснили разъяренных «навальнят».

«Не бейте! Не убейте! Не видите себя как звери!», — кричал один из мужчин.

Ранее в этот же день протестующие напали на полицейских. В частности, они начали бросать в сотрудников правоохранительных органов снежки, бутылки и яйца.

В отличие от американской полиции, которая открыла огонь по манифестантам во время штурма Капитолия, наши правоохранители вели себя с нападавшими до тошноты корректно.

Это подтвердил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Всего в Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. Однако пока за это никого к ответственности не привлекли.

Как сообщало ИА Newstes, накануне в МВД России предупредили, что не оставят без внимания каждый факт провокационных действий на незаконных акциях.