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В Новосибирске завели уголовное дело по факту призывов к беспорядкам

В Новосибирске завели уголовное дело по факту призывов к беспорядкам

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя по по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

Об этом на сайте ведомства сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По ее словам с начала января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей начали публиковать сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам.

В них предлагалось осуществлять погромы, поджоги, уничтожать имущество, примененять оружие и взрывные устройства. Также в тексте сообщений призывали оказывать вооруженное сопротивление представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 23 января 2021 года.

В ходе расследования уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

«Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, он уже дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети с другими пользователями. По месту жительства фигуранта уголовного дела провели обыск. Следователи допрашивают свидетелей.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Среди них оказался координатор его регионального штаба.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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