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В «Орлёнке» проходит программа «Детский пресс-отряд»

В «Орлёнке» проходит программа «Детский пресс-отряд»

В течение смены они получают профессиональные навыки и реализуют их на практике, учатся работать с газетными текстами и материалами для социальных сетей, делают фотографии и инфографику, готовят радиосюжеты, знакомятся с жанром телевизионного репортажа и основами видеомонтажа.

Занятия проводят педагоги Центра и специалисты общественной детской организации «Лига юных журналистов».

Участники проекта создают официальный аккаунт «Орлёнка» в сети TikTok и готовят для него видеоролики.

В завершение смены в детском пресс-центре состоится презентация журналистских работ и газеты «Салют, Орлёнок!», в которую войдут материалы, созданные ребятами в течение смены. 

Программа завершится 1 февраля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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