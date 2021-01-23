В «Орлёнке» проходит программа «Детский пресс-отряд»

Влада Некрасова

В течение смены они получают профессиональные навыки и реализуют их на практике, учатся работать с газетными текстами и материалами для социальных сетей, делают фотографии и инфографику, готовят радиосюжеты, знакомятся с жанром телевизионного репортажа и основами видеомонтажа.

Занятия проводят педагоги Центра и специалисты общественной детской организации «Лига юных журналистов».

Участники проекта создают официальный аккаунт «Орлёнка» в сети TikTok и готовят для него видеоролики.

В завершение смены в детском пресс-центре состоится презентация журналистских работ и газеты «Салют, Орлёнок!», в которую войдут материалы, созданные ребятами в течение смены.

Программа завершится 1 февраля.