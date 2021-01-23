В Петербурге доля свободных коек для заражённых COVID-19 достигла 32,6%

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге достигла 32,6 процентов. Об этом говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения COVID-19, 23 января сообщает РИА «Новости».

«Количество свободных коек в стационарах города достигло 4 088, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12 538 коек для больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — говорится в материалах.

Кроме того, в Северной столице продолжается снижение числа обращений за медпомощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Уменьшается и число госпитализаций.

Отмечается, что соответствующая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в Петербурге, вероятно, находится в нисходящей части второй волны.





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Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране на новогодних праздниках не было дефицита мест в больницах для пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в России еще 20 921 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 3 698 273. Лидерами по суточному приросту среди регионов стали Петербург — 3 056, Москва — 2 668 и Подмосковье — 1 121.