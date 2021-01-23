Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России

Лидия Мартынова

Призывы некоторых политиков стран Евросоюза прекратить сотрудничество с Россией по причине ареста Алексея Навального нельзя назвать ничем иным, как двойными стандартами.

Такое заявление в интервью изданию РБК сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в большинстве случаев разговоры о проблемах в России — это лицемерие.

Министр уверен, что несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне. Он отметил, что страны, жестче других критикующие Россию, имеют с ней наиболее прибыльный бизнес.

Сийярто прокомментировал резолюцию Европарламента в связи с арестом Алексея Навального, принятую 21 января. В ней содержатся призывы остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против «близких к режиму» российских олигархов и окружения президента России Владимира Путина.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — высказал свое мнение глава венгерского МИДа.

Отметим, что в рамках визита в Москву глава МИД Венгрии провел встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым, а также главой Минздрава Михаилом Мурашко и вице-премьером Алексеем Новаком.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Венгрия намерена купить у России партию вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации одного миллиона жителей страны.