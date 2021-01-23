Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России

Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России

Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России

Призывы некоторых политиков стран Евросоюза прекратить сотрудничество с Россией по причине ареста Алексея Навального нельзя назвать ничем иным, как двойными стандартами.

Такое заявление в интервью изданию РБК сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в большинстве случаев разговоры о проблемах в России — это лицемерие.

Министр уверен, что несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне. Он отметил, что страны, жестче других критикующие Россию, имеют с ней наиболее прибыльный бизнес.

Сийярто прокомментировал резолюцию Европарламента в связи с арестом Алексея Навального, принятую 21 января. В ней содержатся призывы остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против «близких к режиму» российских олигархов и окружения президента России Владимира Путина.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — высказал свое мнение глава венгерского МИДа.

Отметим, что в рамках визита в Москву глава МИД Венгрии провел встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым, а также главой Минздрава Михаилом Мурашко и вице-премьером Алексеем Новаком.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Венгрия намерена купить у России партию вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации одного миллиона жителей страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Представителю NASA отказали в российской визе
Представителю NASA отказали в российской визе
Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России
Венгрия считает лицемерием призывы ЕС к новым санкциям против России
Битва платьев: Минди Калинг против Мэйси Байден
Битва платьев: Минди Калинг против Мэйси Байден
Когда отмечать Масленицу в 2021 году
Когда отмечать Масленицу в 2021 году
СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги
СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей
18-летняя жительница Минска получила 2 года колонии за роспись на щитах силовиков
18-летняя жительница Минска получила 2 года колонии за роспись на
Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших
В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших
В Башкирии предотвращен теракт, который готовили исламисты
В Башкирии предотвращен теракт, который готовили исламисты

Еще по теме

Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз восстановить торговые отношения с Россией
Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»
Песков прокомментировал задержание Навального
Сийярто заявил, что ЕС скрывает бизнес с Россией