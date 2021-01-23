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Военный эксперт рассказал, как «Пенициллин» будет лечить фронт

Военный эксперт рассказал, как «Пенициллин» будет лечить фронт

Комплекс «Пенициллин» засекает артиллерию благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, его невозможно обнаружить. Об этом рассказал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, комментируя информацию о получении Вооруженными силами РФ новейших комплексов артиллерийской разведки.

«„Пенициллин“ является достаточно необычным комплексом, — сказал эксперт в эфире радио Sputnik. — Это комплекс звукотепловой разведки артиллерийских орудий, минометов и тактических ракет противника. Основное преимущество такого разведывательного комплекса в том, что он — пассивный, он не имеет радиолокатора, его нельзя обнаружить. Он смотрит, слушает и выдает координаты предполагаемых батарей противника. Это достаточно уникальное свойство, потому что, как правило, такие задачи решаются с помощью радиолокационных станций, которые следят за пространством, обнаруживают мины, ракеты, снаряды и по траектории их полета вычисляет точку расположения пусковой установки. Эти старые средства разведки можно обнаружить по излучению радиолокаторов и уничтожить, к примеру, с помощью авиации. А „Пенициллин“ нельзя обнаружить. Исходя из своих характеристик, он будет работать на передовой».

Первая партия комплексов, в соответствии с заключенным контрактом, была передана заказчику в декабре. Ранее на вооружение армии поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокации, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками.

Корнев также предположил, почему комплекс получил именно такое название.

«Возможно, это перекликается с тем, что пенициллин — это очень действенное лекарство. А такой комплекс скрытной разведки может „вылечить“ ту или иную точку фронта», — отметил военный эксперт.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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