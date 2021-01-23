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За внесение в госреестр неправильного адреса предлагают ввести ответственность

За внесение в госреестр неправильного адреса предлагают ввести ответственность

В России могут ввести ответственность за несоблюдение требований к порядку и срокам размещения сведений об адресах в государственном адресном реестре. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Сейчас уполномоченные органы присваивают, изменяют, аннулируют адреса и размещают сведения о них в государственном адресном реестре. Однако требования к порядку и срокам размещения сведений об адресах в адресном реестре соблюдаются не в полной мере — зафиксированы случаи, когда размещают недостоверные или неполные сведения, объяснила при рассмотрении документа в первом чтении первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко. 

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Такая ситуация, по мнению кабмина, неприемлема, так как государственный адресный реестр является информационным ресурсом, который содержит сведения обо всех адресах и представляет собой единственный источник  официальной информации в этой сфере. Данные из него используются во всех документах физических и юридических лиц.

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По материалам: pnp.ru

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