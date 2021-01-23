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Зачем нужна доломитовая мука на даче. Практические советы – кому полезна и в каких количествах использовать.

Зачем нужна доломитовая мука на даче. Практические советы – кому полезна и в каких количествах использовать.

Внесение доломитовой муки, верного помощника на даче, в огороде, необходимо при первых признаках снижения урожайности и появления болезненного состояния овощных и декоративных культур.

Доломит, природный минерал — известковое удобрение, предназначенное для нейтрализации кислотности почвы. Внешне представляет собой мукообразный порошок белёсого или желтоватого цвета по составу на 20% состоит из оксидов магния и на 30% состоит из оксидов кальция и на 20% — из оксидов магния и обогащён железом, марганцем, а также цинком, фосфором. Внесение снижает кислотность и содействует нормальному росту растения, а повышает их сопротивляемость грибковым инфекциям.

Справится с проблемами урожайности поможет грамотное и взвешенное применение доломитовой муки для разных растений в зависимости от кислотности почвы.

Кому полезна

Растения разделяются по группам, для которых доломитовая мука полезна и необходимость внесения определяется состоянием почвы:

Грунты с повышенной кислотностью не выносят такие растения, как — люцерна, свекольные и капустные виды свёклы, капуста.  Они хорошо растут на нейтральной или слабощелочной почве.

Слишком кислые грунты повергают и снижают урожай злаковых культур таких, как ячмень, пшеница, бобовые как соя, горох, фасоль и овощных как огурцы, лук, салат. Эти растения хорошо развиваются и дают прекрасные урожаи на нейтральных почвах.


Незначительно реагируют на закисленность грунтов такие злаковые, как рожь, овёс, просо, гречиха и овощные, как редис, морковь, помидоры. Им полезна любая почва, но с более пониженной кислотностью повышается их урожайность.

В ощелачивании сильнокислых грунтов нуждаются картофель и лён. Без внесения доломитовой муки или других удобрений, снижающих кислотность повышается риск их заболеваемости.

Кому противопоказана

Некоторые растения, относящиеся к группе — ацидофилии, наоборот хорошо растут на кислых почвах. Входящий в состав доломитовой муки кальций, укрепляет корни и губительно действует на развитие прикорневой гнили. К ним относятся:


Цветы — родендроны.
Ягоды — голубика, крыжовник, клюква.
Листовые — щавель.

Нормы расхода

Вносить доломитовый порошок по научно рассчитанным нормам под каждую культуру. Для растений из разных групп предусмотрены следующие правила:

Косточковые и фруктовые нуждаются в ежегодных подкормках около 2 кг под каждый куст или дерево.

Для чёрной смородины достаточно вносить осенью до одного килограмма раз в два года под каждый куст.

Для всех видов капусты, редьки и репы рекомендовано вносить на каждый квадратный метр грядки по пол килограмма перед началом посадки.

Перед перекапыванием почвы после уборки картофеля и томатов полезно посыпать грунт осенью для снижения кислотности почвы.

Основная задача при внесении доломитовой муки под разные культуры — это известкование грунта для снижения кислотности и повышения урожайности.

# Интересное
По материалам: planktons

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