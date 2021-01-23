Жена Навального сообщила о своем задержании
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жену блогера Алексея Навального Юлию. Об этом она сама сообщила в Instagram.
В качестве доказательства задержания она опубликовала собственной фото, заявив, что находится в автозаке.
«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — театрально написала она.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В ответ правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в этих мероприятиях.
Как пишет РБК, сама Юлия Навальная вместе с другими сторонниками своего мужа предупреждениям не вняла. Она заявила, что вышла в поддержку «бесстрашного, отважного человека», который был арестован после возвращения из Германии.
Судя по всему, жена «отважного» блогера отделается административным наказанием, или ее даже и вовсе отпустят просто так. Ведь в отличии от «цивилизованных» стран российская власть невероятно терпима к врагам государства.
Ранее ИА Newstes сообщало, что правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.