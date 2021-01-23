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Жена Навального сообщила о своем задержании

Жена Навального сообщила о своем задержании

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жену блогера Алексея Навального Юлию. Об этом она сама сообщила в Instagram.

В качестве доказательства задержания она опубликовала собственной фото, заявив, что находится в автозаке.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — театрально написала она.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В ответ правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в этих мероприятиях.

Как пишет РБК, сама Юлия Навальная вместе с другими сторонниками своего мужа предупреждениям не вняла. Она заявила, что вышла в поддержку «бесстрашного, отважного человека», который был арестован после возвращения из Германии.

Судя по всему, жена «отважного» блогера отделается административным наказанием, или ее даже и вовсе отпустят просто так. Ведь в отличии от «цивилизованных» стран российская власть невероятно терпима к врагам государства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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