"Золотой орел — 2020": семья Михалковых, Светлана Ходченкова, Кристина Асмус и другие на кинопремии

Вадим Карасев

В Москве отгремела премия "Золотой орел". Церемонию посетили Светлана Ходченкова, Кристина Асмус, семья Михалковых и многие другие звезды, лучшим фильмом был признан "Блокадный дневник", Павел Деревянко вышел в свет с новой девушкой, а награду за Андрея Кончаловского получал его сын Петр. Чем еще запомнился этот киновечер — в нашем репортаже.





Светлана Ходченкова





Виктория Толстоганова





Светлана Иванова





Кристина Бродская и Игорь Петренко





Полина Лазарева и Светлана Немоляева

При этом, разумеется, на мероприятии строго соблюдались все меры, предписанные Роспотребназдором: гости рассаживались в зале с учетом социальной дистанции и оставались в масках, снимая их лишь для фотографий (или нет).





Татьяна и Никита Михалковы





На красной дорожке позировала Кристина Асмус с новой прической, семья Михалковых — в интересном составе: компанию сестрам Анне и Надежде составил старший сын Анны, 20-летний Андрей Баков, и сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, 17-летний Петр. Позднее в этот вечер молодому человеку пришлось подняться на сцену, чтобы получить награду за отца, который не смог присутствовать на премии: Андрей Кончаловский стал победителем в категории "Лучший режиссер" за фильм "Дорогие товарищи!", главную роль в котором сыграла Юлия Высоцкая.





Анна Михалкова и Петр Кончаловский, Надежда Михалкова и Андрей Баков









Татьяна Михалкова

На этом, к слову, награды для кинодинастии в этот вечер не кончились: Надежда Михалкова получила приз в номинации "Лучший короткометражный фильм" за работу One mango, please.

Последнее, что я могла бы сделать с моей фамилией, это стать режиссером,

— сказала Надежда Михалкова.





Надежда Михалкова





Внимание прессы на красной дорожке привлекал и Павел Деревянко, который вышел в свет с новой девушкой. В декабре стало известно, что актер и его гражданская жена Дарья Мясищева расстались спустя 10 лет отношений. Пара, у которой есть двое детей, осталась в хороших отношениях, а теперь 44-летний актер готов представить публике и новую возлюбленную — Алену Иванову, танцовщицу и модель.





Павел Деревянко со спутницей





Кристина Асмус





Евгений Стычкин

Церемонию открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила кинематографистов за командную работу в сложном 2020 году. Ранее приветственное обращение участникам премии направил президент РФ Владимир Путин.

Рекордсменом премии этого года — и по количеству номинаций, и по выигранным в итоге наградам — стал исторический фильм "Союз Спасения" Андрея Кравчука: лента о декабристах была номинирована в 14 категориях, и в итоге победила в семи из них. Однако главная награда досталась другой картине на историческую тему — драме "Блокадный дневник", основанной на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича и воспоминаниях очевидцев блокады Ленинграда. Фильм режиссера Андрея Зайцева также отметили за лучший сценарий, а актриса Ольга Озоллапиня получила награду за лучшую женскую роль.

Интересно, что на Московском международном кинофестивале осенью 2020 года фильм "Блокадный дневник" также получил главный приз — "Золотого Георгия".





Андрей Зайцев и Ольга Озоллапиня ("Блокадный дневник")

Лушим актером был признан Юрий Борисов за роль в фильме "Калашников", а премию за вклад в российский кинематограф получила режиссер и актриса Светлана Дружинина, красавица Анфиса из "Девчат" и создательница фильмов про гардемаринов. Зал встретил 85-летнюю диву стоячими овациями.

Могу сказать, что в прошлом веке, лет 65 плюс-минус назад, девочка с перевязанным локтем остановилась возле этого павильона. Когда открылась дверь павильона, здесь была огромная декорация универмага. Все кричали, хохотали. Но ко мне подошел худощавый человек, мне сказали: "Знакомьтесь, это режиссер Самсон Самсонов" (фильм "За витриной универмага", ставший дебютом Дружининой в кино. — Прим. ред.). Так началась моя работа в этом яростном и прекрасном мире. Без этого жить невозможно,

— сказала Дружинина.





Светлана Дружинина





Светлана Ходченкова и Сергей Гармаш





Лариса Долина





Юрий Борисов





Александр Домогаров





Светлана Немоляева





Премия "Золотой орел"

Полный список победителей

Лучший фильм — "Блокадный дневник"

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) — "Одесский пароход"

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) — "Триггер"

Лучший неигровой фильм — "Пространство стиха: Борис Слуцкий"

Лучший короткометражный фильм — One Mango, Please

Лучший анимационный фильм — "Хозяйка Медной горы"

Лучшая режиссерская работа — Андрей Кончаловский, "Дорогие товарищи!"

Лучший сценарий — Андрей Зайцев, "Блокадный дневник"

Лучшая женская роль в кино — Ольга Озоллапиня, "Блокадный дневник"

Лучшая женская роль на телевидении — Светлана Немоляева, "Дипломат"

Лучшая мужская роль в кино — Юрий Борисов, "Калашников"

Лучшая мужская роль на телевидении — Максим Матвеев, "Триггер"

Лучшая женская роль второго плана — Мария Аронова, "Лед 2"

Лучшая мужская роль второго плана — Александр Домогаров, "Союз Спасения"

Лучшая операторская работа — "Союз Спасения"

Лучшая работа художника-постановщика — "Союз Спасения"

Лучшая работа художника по костюмам — "Союз Спасения"

Лучшая музыка к фильму — "Доктор Лиза"

Лучший монтаж фильма — "Стрельцов"

Лучшая работа звукорежиссера — "Союз Спасения"

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — "Союз Спасения"

Лучшие визуальные эффекты — "Союз Спасения"

Лучший зарубежный фильм в российском прокате — "1917"

Приз за вклад в кинематограф — Светлана Дружинина