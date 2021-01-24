Активистки Pussy Riot на автомобиле сбили полицейского

Вадим Карасев

Две участницы Pussy Riot сбили полицейского в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", — рассказал собеседник агентства.

Адвокат Алехиной Дмитрий Захватов сообщил, что девушки находятся в ОМВД "Арбат". Им инкриминируют организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия.

