Активистки Pussy Riot на автомобиле сбили полицейского
Вчера, 23:10 Вадим Карасев
Две участницы Pussy Riot сбили полицейского в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", — рассказал собеседник агентства.
Адвокат Алехиной Дмитрий Захватов сообщил, что девушки находятся в ОМВД "Арбат". Им инкриминируют организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия.
По материалам: uposters.ru