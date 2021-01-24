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Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай

Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай

Президент США Джозеф Байден в 23 января в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил такие «приоритеты внешней политики» обеих стран, как Россию, Иран и Китай. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам беседы.

Во время разговора американский лидер «отметил важность сотрудничества, в том числе через многосторонние организации, по таким общим вызовам, как борьба с изменением климата и сдерживание Covid-19, обеспечение глобальной безопасности в сфере здравоохранения».

«Он отметил свою готовность работать в тесном сотрудничестве с премьер-министром Джонсоном, поскольку в этом году Соединенное Королевство принимает у себя саммит G7 и Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Лидеры также обсудили необходимость координации общих приоритетов внешней политики, включая Китай, Иран и Россию», — говорится в сообщении Белого дома.

Байден также указал на необходимость «возрождать трансатлантические связи, подчеркнув важнейшую роль НАТО в коллективной обороне и общих ценностях».

Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией Джонсона, в ходе разговора лидеры заявили о приверженности «защите прав человека и демократии», а также продолжению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе по линии НАТО.

Они также заявили о намерении провести личную встречу, «как только это будет позволять ситуация». Ранее британские СМИ сообщали, что Байден может посетить Великобританию в июне, когда в королевстве состоится саммит G7.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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