Байден убрал со стола в Овальном кабинете кнопку заказа Coca-Cola, установленную Трампом

Влада Некрасова

Президент США Джо Байден убрал со стола в Овальном кабинете кнопку заказа диетической Coca-Cola, установленную его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Time Том Ньютон Данн.«Президент Байден убрал кнопку диетической колы. Когда мы с Тимом Шипманом (журналист Sunday Times) брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы функцией маленькой красной кнопочки. Трамп нажал на нее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном подносе. Теперь этой кнопочки нет», — написал Данн в своем твиттер-аккаунте.Впервые о «маленькой красной кнопке» рассказал журналист Financial Times Деметри Севастопуло в материале «100 дней при дворе короля Дональда». «Все думают, что это ядерная кнопка, и немного нервничают, когда я нажимаю ее», — ответил Трамп журналисту.Тогда же CNN со ссылкой на статью The New York Times о Дональде Трампе сообщил, что бывший президент выпивает по 12 банок Coca-Cola в день. Издание также приводит твит Трампа, опубликованный в 2012 году. В нем он заявлял, что «продолжит пить этот мусор».Однако сейчас публикация недоступна, потому что Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа после штурма Капитолия его сторонниками — из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность президента США. Ранее присягу приняла вице-президент Камала Харрис. По традиции уходящий президент принимает участие в инаугурации своего преемника, однако Дональд Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до церемонии.