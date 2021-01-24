Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве

Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве

Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что, по предварительным данным, на несогласованных акциях в столице задержаны свыше 600 человек.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, включая Москву.

В столице задержания начались на Пушкинской площади, на которой стартовала акция, затем протестующие начали перемещаться по городу. Происходили стычки с силовиками. Среди задержанных оказались дети.

Днем МВД сообщало, что на акцию собрались около четырех тысяч человек, с тех пор обновленные официальные данные не озвучивались.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В якутском парке открыли вакансию для отшельников
В якутском парке открыли вакансию для отшельников
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы от России
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в

Топ на сегодня

Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Еще по теме

На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек
На акциях протеста 7 октября задержали почти 300 человек
На акциях в поддержку Навального задержаны более 100 человек
«ОВД-Инфо» заявило о 330 задержанных по всей России