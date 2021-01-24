Что бросать в лунку при посадке картофеля?

Алексей Вольцев

Очень важно при посадке добавлять в лунку определенные удобрения, чтобы клубни выросли крупными и их было много. Нельзя пренебрегать этой самой первой подкормкой картофеля, особенно если на участке бедная почва. Многие удобрения не только питают растения, но и служат профилактикой развития болезней и отпугивают вредителей.

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Перегной + древесная зола

Это удобрение содержит все необходимые для роста картофеля питательные компоненты. Питательная смесь помогает повысить урожайность, хорошо разрыхляет землю, не дает закисляться грунту. В каждую лунку следует добавлять по 500 мл смеси из золы и перегноя, взятых пополам.

Кроме того, зола не дает так быстро размножаться колорадскому жуку, и богата калием и магнием. Помогает зола и избавиться от проволочника.





Семена льна

Не все знают, но всего лишь 1 ч. л. семян льна, если добавить их в лунку перед посадкой, поможет отпугнуть многих вредителей картофеля. Можно также просто заборонить после посадки семена льна в грунт, и они не дадут так быстро прорастать сорной траве, а ростки послужат удобрением для картофеля. После такой подпитки Колорада станет намного меньше.

Табачная пыль

Это еще одно удобрение, которое очень полезно добавлять в лунку при посадке картофеля. Не стоит покупать табачную пыль для картофеля, которая уже смешана с золой или известью. Такое удобрение лучше не применять.

В лунку добавляют примерно 1 ч. л. табачной пыли, и тем самым защищают картофель от нападений колорадского жука и многих почвенных вредителей, например, проволочника.

Сульфат аммония

Обязательно нужно в каждую лунку добавлять по 1 ч. л. сульфата аммония, если это не было сделано при подготовке участка под посадку. Но добавляют это удобрение не более 1 ч. л. на лунку.

Удобрения перед окучиванием

Когда побеги достигнут высоту 15 см, картофель окучивают. Если картошке не хватит удобрений, которые были внесены перед посадкой, растения будут выглядеть бледными, слабыми.

Перед окучиванием полезно подпитать картофель зеленым настоем из травы, настоем куриного помета или коровяком. Полезны и минеральные удобрения, такие как аммиачная селитра либо мочевина. По 3 л на сотку полезно вносить гумат.