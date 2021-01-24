Депутат Польши о поддержке Навального: Не собираюсь выставлять себя идиотом

Алексей Вольцев

Депутат Сейма Януш Корвин-Микке отказался поддержать резолюцию польского парламента в поддержку российского блогера Алексея Навального.

Накануне Сейм Польши большинством голосов принял резолюцию, в которой выразил «восхищение непоколебимой позицией Алексея Навального». Единственным депутатом, который проголосовал против, стал Януш Корвин-Микке из партии «Конфедерация „Свобода и независимость“». Польский политик так прокомментировал свою позицию:

«Мы выступили против этого постановления, потому что спецслужбы не предоставили никакой дополнительной информации о том, что Навальный был отравлен россиянами. Я не собираюсь выставлять себя идиотом в глазах думающих людей. В случае с Виктором Ющенко почти наверняка известно, что это сделали американцы для победы на выборах. Целенаправленная работа. Подозреваю, что то же самое и с Навальным».

Соратник Корвина-Микке по конфедерации Роберт Винницкий, воздержавшийся от голосования, подчеркнул, что принятие такого документа «вызовет насмешки над Польшей».

«Первая версия резолюции была эмоционально-публицистическим манифестом. Только под влиянием нашей критики и предложений содержание резолюции изменилось. Но, на наш взгляд, это всё ещё слишком журналистское и недостаточно государственно-дипломатическое заявление», — пояснил Винницкий.

ИА Newstes напоминает, что Януш Корвин-Микке уже выступал возмутителем спокойствия в польском политбомонде. Год назад политик не поддержал резолюцию, осуждающую обвинения Владимира Путина в адрес Польши о развязывании Второй мировой войны. Причём сделал это в крайне вызывающей для польских русофобов форме — просто не встал с места (документ принимался путём аккламации, то есть на основе эмоциональной реакции депутатов, выраженной в виде вставания и аплодисментов).