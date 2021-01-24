Депутат Польши о поддержке Навального: Не собираюсь выставлять себя идиотом
Депутат Сейма Януш Корвин-Микке отказался поддержать резолюцию польского парламента в поддержку российского блогера Алексея Навального.
Накануне Сейм Польши большинством голосов принял резолюцию, в которой выразил «восхищение непоколебимой позицией Алексея Навального». Единственным депутатом, который проголосовал против, стал Януш Корвин-Микке из партии «Конфедерация „Свобода и независимость“». Польский политик так прокомментировал свою позицию:
Соратник Корвина-Микке по конфедерации Роберт Винницкий, воздержавшийся от голосования, подчеркнул, что принятие такого документа «вызовет насмешки над Польшей».
ИА Newstes напоминает, что Януш Корвин-Микке уже выступал возмутителем спокойствия в польском политбомонде. Год назад политик не поддержал резолюцию, осуждающую обвинения Владимира Путина в адрес Польши о развязывании Второй мировой войны. Причём сделал это в крайне вызывающей для польских русофобов форме — просто не встал с места (документ принимался путём аккламации, то есть на основе эмоциональной реакции депутатов, выраженной в виде вставания и аплодисментов).