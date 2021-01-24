Духовные чакры: как их раскрыть и как с ними работать

Вадим Карасев

Духовное развитие для любого человека должно быть превыше всего. Как только мы перестаем развиваться в этом направлении, начинают появляться страхи, неуверенность и проблемы. Эксперты рассказали, какие чакры помогут вам оставаться собой.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как раскрыть любовную и финансовую чакру. Теперь настало время узнать о третьем типе чакр. Это не один, а сразу два центра, которые в совокупности работают на благо духовного развития человека.

Духовные чакры человека и их значение

Духовные чакры называют также высокими чакрами, так как они расположены в области головы. За духовное развитие человека отвечают Аджна и Сахасрара.

Аджна расположена в области между глаз в области лба, поэтому ее еще называют третьим глазом. Она отвечает за базовые чувства человека: слух, обоняние, зрение, осязание и вкус. Еще она отвечает за интуицию, что тоже немаловажно. Самая главная функция Аджны, согласно мнению экспертов, это связь человека с духовным миром. Слабость Аджны приводит к черствости человека, озлобленности, негативу, обострению вредных привычек.

Также Аджна имеет прямую связь с интеллектом человека, с его памятью. Когда она закрывается или работает не в полную силу, человек становится забывчивым, растерянным, несобранным. Люди с очень развитой лобной чакрой лишены стереотипного мышления, отлично понимают окружающих. Это, среди прочего, экстрасенсорная чакра, развитие которой помогает в ясновидении, предсказании будущего.

Вторая духовная чакра — Сахасрара. Она расположена выше других — на макушке. Если Аджна отвечает за связь с духовным миром, то Сахасрара отвечает за непосредственный духовный рост человека, его мудрость, формирование личного мнения. Также она помогает в развитии творческого потенциала. Слабая верхняя чакра лишает человека смелости и самолюбия.

Люди, у которых не развита данная чакра, не признают духовности этого мира. Они утопают в сомнениях и думают, что мир — это лишь деньги, власть, материальные ценности. Считается, что Сахасрара отвечает за интеллект человека, как и Аджна. Эти две чакры связаны между собой и поддерживают энергию друг друга. Хотя бы одна из них всегда должна быть сильной.

Как пробудить Сахасрару

Камни-талисманы: лучшими камнями для пробуждения верхней чакры человека являются нефрит, аквамарин, топаз.

Украшения и цвет одежды: из украшений стоит выделить изделия из золота. Лучшие цвета в одежде: фиолетовый и сиреневый.

Лучший аромат для пробуждения этой чакры — жасмин.

Сахасрару укрепляет обучение. Нужно постоянно учиться чему-то новому — изучать языки, искать новые увлечения и хобби. Когда человек бездельничает, данная чакра ослабевает. Стоит всегда помнить о том, что Сахасрара открывается дольше, чем любая другая чакра. Невозможно сделать ее сильнее за день, неделю или даже месяц. Нужно постоянно работать над ней. Очень хорошо на ее функционировании сказывается общение с интересными и мудрыми людьми, которые могут нас чему-то научить.

Как пробудить Аджну

Камни-талисманы: лучшими камнями для пробуждения лобной чакры человека являются цитрин, янтарь, авантюрин, турмалин и лазурит.

Украшения и цвет одежды: платиновые украшения являются самыми удачными для пробуждения данной чакры. Чтобы Аджна процветала, носите почаще одежду цвета индиго и других оттенков синего.

Лучший аромат для пробуждения этой чакры — мята.

В отличии от Сахасрары, Аджна активизируется очень быстро, но может так же быстро угасать. Самый лучший способ пробудить данную чакру — это заниматься духовными практиками. Это могут быть молитвы или медитации.