Джиджи Хадид рассекретила имя четырехмесячной дочери
Четыре месяца 25-летняя Джиджи Хадид хранила интригу и не раскрывала имя своей дочери. Но вчера она наконец рассказала, как они с 28-летним Зейном Маликом назвали малышку.
Теперь в профиле ее инстаграма написано, что она мама Хай (Khai). Дочь модель, вероятно, назвала в честь своей бабушки — матери своего отца Мохаммеда Хадида, которую зовут Хайрия.
Следующий шаг, которого от Джиджи ждут ее поклонники, — это то, что она решится показать лицо дочери публике. Модель уже неоднократно публиковала снимки с дочерью в соцсетях, но всегда прятала ее от посторонних глаз. Вот и на очередном новом снимке Джиджи спрятала дочку от поклонников.
Отсутствием аппетита она вообще не страдала и ела все, что ее душе было угодно: в ход шли бейглы, французские тосты, картошка фри и жареные ребрышки. На ее фигуре это, похоже, не сильно отразилось — уже через месяц она продемонстрировала стройную фигуру.
Сейчас звезда много времени проводит со своей дочерью. При этом она не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к работе.