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Джиджи Хадид рассекретила имя четырехмесячной дочери

Джиджи Хадид рассекретила имя четырехмесячной дочери

Четыре месяца 25-летняя Джиджи Хадид хранила интригу и не раскрывала имя своей дочери. Но вчера она наконец рассказала, как они с 28-летним Зейном Маликом назвали малышку.

Теперь в профиле ее инстаграма написано, что она мама Хай (Khai). Дочь модель, вероятно, назвала в честь своей бабушки — матери своего отца Мохаммеда Хадида, которую зовут Хайрия.

Следующий шаг, которого от Джиджи ждут ее поклонники, — это то, что она решится показать лицо дочери публике. Модель уже неоднократно публиковала снимки с дочерью в соцсетях, но всегда прятала ее от посторонних глаз. Вот и на очередном новом снимке Джиджи спрятала дочку от поклонников.


Джиджи Хадид с дочерью ХайНо вот чем Джиджи охотно делится, так это тем, как протекала ее беременность. Так, модель рассказала, что продолжала выходить на подиум, уже будучи беременной. При этом ее мучил сильный токсикоз. Но, чтобы не случилось казуса прямо во время шоу, она постоянно ела, так как благодаря частому питанию ее не тошнило.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

Отсутствием аппетита она вообще не страдала и ела все, что ее душе было угодно: в ход шли бейглы, французские тосты, картошка фри и жареные ребрышки. На ее фигуре это, похоже, не сильно отразилось — уже через месяц она продемонстрировала стройную фигуру.

Сейчас звезда много времени проводит со своей дочерью. При этом она не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к работе.


 

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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