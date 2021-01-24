Европа и США при Байдене будут сотрудничать на новой основе, считает глава МИД Франции

Лидия Мартынова

Трансантлантические отношения между странами Европы и США претерпевают качественные изменения и будут в дальнейшем развиваться на новой основе, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил министр в интервью радиостанции France Inter, во время правления Дональда Трампа «США отказались от режима многосторонности».

США вернутся в Парижское соглашение по климату

«Именно Европе пришлось заботиться о «стенах и мебели» в здании мирового порядка», — сказал дипломат.

Он пояснил, что это касается, в частности, Парижского соглашения по климату, венских договорённостей с Ираном, инициатив о деятельности, ВОЗ, борьбы с терроризмом. По словам Ле Дриана, «лозунг «Америка в первую очередь» привел на деле к одиночеству США».

«Теперь открываются новые перспективы», — считает глава МИД Франции.

Он заявил, что новым фактором является то, что «многосторонность вновь набирает силу, о чем свидетельствует стремление нового президента США Джозефа Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату, а также во Всемирную организацию здравоохранения».

Ранее американский президент Джозеф Байден в первый день пребывания в должности подписал указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Кроме того, он подписал документ об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.