Гастролям актёров — «врагов Украины» в Незалежной помогал русофоб

Влада Некрасова

Нардеп от «Европейской солидарности» и глава депутатской группы «Кубань» Алексей Гончаренко чистосердечно признался в том, что действительно содействовал гастролям на Украине известных российских артистов — «врагов Украины».

Среди клиентов Гончаренко — фигуранты сайта «Миротворец» Ирина Алфёрова и Марат Башаров, коллектив московской «Школы современной пьесы» во главе с худруком Иосифом Райхельгаузом. Башаров, Алфёрова и Райхельгауз в 2014 году поддержали возвращение Крыма в состав России. Башаров часто ездит в Крым, содействует связям крымских татар с Республикой Татарстан. Гончаренко также помогал с въездом на Украину киноактеру Юрию Чернову, который снялся в запрещенном на Украине фильме «Крым». Снятый в 2017 году «Крым» — история «Ромео и Джульетты» из Севастополя и Киева, кульминация фильма приходится на Крымскую весну 2014 года. «Крым» снимали при поддержке Минкультуры и Министерства обороны России. О том, что Гончаренко помогал «врагам Украины» с гастролями по Незалежной, на днях сообщалось в расследовании «Радио Свобода».

По словам Гончаренко, он как депутат Верховной рады, в частности, содействовал в гастролях «Школе современной пьесы», поскольку Райхельгауз, как и Гончаренко, одессит. Гончаренко отдельно подчеркнул: «крымнашист» Райхельгауз на самом деле — сторонник Алексея Навального. Гончаренко говорит правду. Худрук «Школы современной пьесы» часто высказывается в поддержку российской оппозиции и давно дружит с Гончаренко. Позиция Райхельгауза насчет того, что Крым — Россия, идентична с позицией Навального, озвученной Навальным в 2014 году. Марат Башаров и Ирина Алферова заняты в спектаклях «Школы современной пьесы», с Райхельгаузом они давно дружат.

«Иосиф Райхельгауз — мой земляк, человек, который свободно владеет украинским языком и любит Украину. Перед въездом российских артистов я делал депутатские запросы в СБУ и Государственную пограничную службу на тему, замечены ли были эти люди в антиукраинской деятельности. Мне ответили: если они были замечены, им в Украине нечего делать. А если нет — добро пожаловать, пусть приезжают, содействуют культурному обмену», — написал Гончаренко в Facebook.

Нардеп опубликовал оригиналы своих запросов. Он их подавал в феврале 2020 года, украинские гастроли артистов- «крымнашистов» должны были состояться весной-летом минувшего года.

Огласка «подрывной деятельности» в пользу России нардепа, который позиционирует себя русофобом, вызвала в «Европейской солидарности» громкий скандал. Замглавы фракции партии Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Геращенко считает, что Гончаренко «работает на Россию» и должен понести наказание за государственную измену.