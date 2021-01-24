Гороскоп майя на 2021 год

Вадим Карасев

Гороскоп майя считается одним из самых старых и точных. Эксперты рассказали о том, чего можно ожидать людям в 2021 году, учитывая их Знак данного гороскопа. Несколько полезных советов помогут вам преуспеть в любви, делах или финансовой сфере.

В целом прогноз на 2021 год достаточно оптимистичный. Эксперты считают, что этот период в гороскопе майя отмечен, как время возможностей. У многих из нас появится шанс исправить прошлые ошибки. Это же можно сказать и о человечестве в целом — многие страны придут к соглашениям и мирным договорам. Сохраняйте хорошее настроение и помните о том, что сила позитивного мышления помогает притягивать желаемое.

Олень (с 22 декабря по 20 января)

Рожденным в этот период 2021 год подарит некоторые проблемы в любовной сфере. Всем, кто находится в поисках второй половинки, желательно быть осторожнее. В целом 2021 год станет удачным для дальних поездок и крупных покупок.

Обезьяна (с 21 января по 19 февраля)

Самые благоприятные месяцы для Обезьян — февраль, март, июль, август и октябрь. В это время им стоит проявлять наибольшую активность. Они будут полны сил и энергии в любое время, но в эти месяцы им лучше не откладывать на потом решение важных дел и проблем.

Ягуар (с 20 февраля по 20 марта)

Рожденным в этот промежуток времени стоит сфокусироваться на какой-то одной сфере жизни. Например, можно заняться поисками любви либо посвятить себя обустройству жилища, пребыванию рядом с семьей. Всем, кто захочет преуспеть в работе, также будет сопутствовать удача.

Белка (с 21 марта по 20 апреля)

Белкам эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют в 2021 году не переходить дорогу опасным людям и не рисковать. Очень осторожными стоит быть и в плане здоровья. Это будет идеальное время для борьбы с вредными привычками, занятий спортом и физической активности в целом.

Гремучая Змея (с 21 апреля по 21 мая)

У Гремучих Змей жизнь может кардинально измениться уже к началу весны. Они ощутят и увидят воочию последствия принятых в 2020 году решений. Лето будет очень динамичным и непредсказуемым временем, а осень — благоприятным и позитивным.

Черепаха (с 22 мая по 21 июня)

Черепахам в 2021 году придется нелегко. Это люди с очень чувствительной и размеренной аурой. Им нужно пользоваться талисманами на удачу и стараться уходить от выяснений отношений, споров и ссор. Большое давление на них могут оказывать обязанности и дела на работе.

Скорпион (с 22 июня по 23 июля)

Скорпионам удастся победить токсичные настройки и неуверенность в себе только благодаря силе воли. Очень важно не слушать советы окружающих и полагаться на интуицию. Весна и лето — самое благоприятное время для представителей творческих профессий. Осень — время спокойствия и размеренности.

Сова (с 24 июля по 23 августа)

У Сов ожидаются большие успехи во всех сферах жизни летом и в начале зимы. В 2021 году им лучше не терять оптимизма, стараться помогать окружающим и не переутомляться. Главный совет экспертов — обходить стороной неприятных людей. Заговоры от врагов помогут это сделать.

Пернатая Змея (с 24 августа по 23 сентября)

Пернатая Змея — очень сильный Знак, который тесно связан с духовной мощью. Эти люди близки с энергией Вселенной, поэтому они всегда знают, что им нужно от жизни и почему. В 2021 году им стоит как можно меньше распылять энергию впустую. Удача последует за теми, кто искренне любит жизнь.

Попугай (с 24 сентября по 23 октября)

Попугаям 2021 год принесет очень много хорошего. Например, люди этого Знака смогут существенно преуспеть в творчестве и в сфере продаж. В любовной сфере им тоже улыбнется удача, потому что Вселенная сделает их более харизматичными и притягательными для противоположного пола.

Знак Лягушки (с 24 октября по 22 ноября)

Люди, рожденные под Знаком Лягушки, увидят свет в конце тоннеля. 2021 год — это реальная возможность круто изменить свою жизнь. Не стоит сидеть в зоне комфорта — нужно действовать. В любовной сфере им понадобится больше инициативы, а в работе — больше трудолюбия и смелости.

Летучая Мышь (с 23 ноября по 30 ноября)

Все, кто родился в этот отрезок времени, в 2021 году смогут стать успешнее. Самое главное — бороться со своей порывистостью и импульсивностью. 2021 год не станет прощать ошибок Летучим Мышам. Единственный, на кого они могут положиться, — это они сами.

Знак Кабана (с 1 декабря по 21 декабря)

Кабаны начнут год с неблагоприятной ноты, но к марту все стабилизируется. Энергетика этих людей станет более мощной и останется такой до конца осени. Самое главное в эти двенадцать месяцев — не искать виновных в своих проколах. Нужно помнить о том, что мы сами ответственны за свою жизнь и счастье.