Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина известна как популярная телеведущая и астропсихолог. Ее прогнозы всегда глубоки, но понятны. Прогноз на последнюю неделю января поможет вам узнать, как можно преуспеть в самых разных сферах и стать счастливее.

В целом конец января считается временем перемен, причем не самых благоприятных. Негативные изменения связаны с началом ретроградного движения Меркурия. Тем не менее до 30 числа многим из нас все еще будет везти. Самые крупные проблемы могут ждать представителей злых Знаков Зодиака. Этим людям не следует поступать плохо по отношению к близким людям и окружающим в целом.

Овен

У Овнов начинается время, когда никто и ничто не сможет помешать их планам, поколебать их уверенность в себе. Также период с 25 по 31 число можно назвать временем, идеальным для ознакомления с некоторыми жизненными истинами. Духовный рост будет очень важным составляющим успеха в обозримом будущем. Поэтому Овнам можно ознакомиться с индейскими мудростями. Важно также прислушиваться к советам старших и более опытных людей. Немалый успех может ожидать Овнов в любви. Им удастся понравиться нужному человеку.

Телец

В этот период настроение Тельцов будет скакать то вниз, то вверх, отражаясь негативно на продуктивности. Исправить это можно частично или полностью при помощи семи простых способов. Звезды дают подсказку: счастье будет заключено в балансе между работой и общением с близкими и друзьями. Это значит, что не стоит переутомляться и слишком долго находиться в уединении. На выходных не рекомендуется начинать важных дел. Если есть возможность и желание с кем-то познакомиться, то лучше делать это с 25 по 27 число.

Близнецы

Близнецам стоит задуматься над тем, как очистить свою ауру. Дело в том, что звезды и планеты могут оставить этих людей без должного внимания. Их энергетические ресурсы пострадают, поэтому аура должна быть свободной от всего плохого. Также это означает, что Близнецам в конце января необходимо будет проявить самостоятельность во всех жизненных сферах. Если они привлекут к своим делам кого-то со стороны, это может привести к фиаско. С 25 по 31 января Близнецам необходимо более пристально следить за здоровьем, не перегружать организм.

Рак

Одиноким Ракам на этой неделе звезды помогут в поисках второй половинки. Тем не менее нужно помнить о семи золотых правилах притяжения любви, без которых одиночество побороть не получится. Настало время, когда Раки должны перестраиваться, демонстрировать гибкость характера. Нужно снисходительно относиться к провинившимся, научиться прощать врагов. Месть и злопамятность не помогут продвинуться в делах, а вот великодушие этому поспособствует. Фактически, умение прощать будет основным оружием Раков в борьбе за место под солнцем.

Лев

У Львов начинается очень продуктивная и весьма динамичная неделя. Согласно прогнозу, людям этого Знака лучше успеть сделать все самые важные дела и решить все основные проблемы до пятницы, потому что с субботы силы быстро начнут их покидать. Выходные нужно будет использовать по назначению — для отдыха. Большое внимание стоит уделить амурной сфере, особенно тем Львам, которые уже в отношениях. Им стоит помнить о главных зодиакальных ошибках в любви. Рекомендуется воздержаться от ссор и скандалов.

Дева

Девы на этой неделе будут получать меньше энергетической подпитки от планет, поэтому в сложные дни, когда много дел и работы, им стоит пользоваться пятью простыми способами возвращения утраченных сил. Жизнь Дев может круто измениться в пятницу и субботу. В это время в их сознании могут образоваться невероятно амбициозные идеи. Энтузиазм и мотивация станут отличным подспорьем к повышению дохода. Все, кто ищет работу в данный момент, смогут ее найти. Самое главное — не сидеть на месте и не ждать, пока произойдет чудо.

Весы

У Весов будет шанс преуспеть в сфере денег и работы, но для того, чтобы результаты действительно стали феноменальными, стоит помнить о золотых правилах притяжения финансового успеха. Это очень удачное время для представителей таких профессий, как психолог, врач, консультант. При появлении проблем не нужно пугаться. Неурядицы будут решаемыми, пусть на первый взгляд они и покажутся слишком сложными. Мир изменится, и не без помощи самих Весов. Самый большой враг этих людей — страх.

Скорпион

Прошлое должно оставаться в прошлом — этот закон действует везде и всегда. Мысли о том, что было, не приводят к успехам. Есть пять способов избавиться от плохих воспоминаний, которые вечно тянут нас ко дну. Скорпионам жизненно необходимо уйти от мыслей о чем-то плохом. Если этого не сделать, то даже самые гармоничные звезды и планеты не помогут им избежать неурядиц. В конце недели полезно заняться шопингом, обновлением гардероба и сменой внешности, стиля. Начать неделю нужно с уборки.

Стрелец

У Стрельцов наступает время больших возможностей, ярких эмоций и невероятной удачи. В любовной сфере им помогут медитации на привлечение любимого человека. Тем, кто уже в отношениях, удастся вывести их на совершенно новый уровень. В бизнесе и работе звезды помогут Стрельцам обрести уверенность. Ночные светила повысят творческий потенциал этих людей. Удача будет всюду со Стрельцами. Самое главное — не отдыхать больше, чем нужно. Полезными станут и командировки. Смена обстановки поможет найти новую мотивацию людям данного Знака.

Козерог

Козероги — ответственные, трудолюбивые люди. Они всегда четко осознают, что им необходимо делать для достижения своих целей в самых разных сферах, особенно в работе. На этой неделе можно ускорить процесс исполнения желаний при помощи специальной практики «Свиток желаний». Единственное, что им может помешать, — это отсутствие веры в то, что окружающие могут помочь. Если близкие люди, коллеги или друзья будут сами предлагать помощь, от нее лучше не отказываться.

Водолей

У Водолеев наступает очень продуктивное и яркое время. Это будет неделя повышения духовности, осознания чего-то очень важного, например, шести простых истин, которые могут сделать Водолеев сильнее во всех смыслах. Это время духовного роста, сопряженного с постановкой целей и задач. В начале недели Водолеям можно заниматься шопингом, покупать дорогостоящие подарки близким. Также период с 25 по 31 число подходит для ремонта. Не стоит оставлять в беде своих близких. Если кто-то попросит о помощи, ее нужно оказать.

Рыбы

Рыбам стоит в начале недели пользоваться оберегами для дома. Они спасут от сглаза и семейных неурядиц. У Рыб и их близких могут появляться враги и недоброжелатели, поэтому нужно смотреть в оба и не наживать неприятностей. Рыб необходимо будет сплотиться с семьей. Всем, кто не имеет такой возможности, лучше полагаться не на интуицию, а на здравый смысл и жизненный опыт. Звезды пошлют Рыбам удачу, но не сразу. Самыми продуктивными и благоприятными днями станут четверг и пятница.