Госорганы хотят обязать открывать гражданам экологическую информацию

Лидия Мартынова

Гражданам России предлагают открыть доступ к информации о состоянии окружающей среды. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Соответствующие поправки планируется внести в Закон «Об охране окружающей среды». Авторы законопроекта настаивают на том, что к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц. За исключением случаев, когда федеральные законы предусматривают иное.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, также вносятся изменения в законы о гостайне и коммерческой тайне, терминология которых приводится в соответствие с законопроектом. Среди предусмотренных инициативой механизмов, с помощью которых граждане смогут получать информацию, размещение данных госорганов и местных органов власти на официальных сайтах в виде государственных докладов, предоставление сведений по запросу и с помощью информационных систем.

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Отметим, что ко второму чтению был подготовлен ряд поправок к документу. В частности, прописан чёткий термин, что такое информация о состоянии окружающей среды или экологическая информация, и определено, что к ней относится. Также поправки закрепили и механизм доступа к экологической информации. Данные должны размещаться органами власти или ответственными организациями в интернете — гражданам не потребуется делать специальных запросов для доступа к ним.

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