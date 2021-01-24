Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео

Вадим Карасев

Вчера 39-летняя герцогиня Кембриджская в рамках своей кампании Nurses Now пообщалась по видеосвязи с пятью медсестрами из университетских больниц Ковентри и Уорвикшира и поблагодарила их за работу в это непростое время.





Мы снова и снова слышим об удивительных вещах, которые делают медсестры по всей стране. Это не то, чему учат. Это то, что исходит из ваших сердец, и я думаю, что добрые поступки по отношению к пациентам, за которыми вы ухаживаете, очень важны сейчас,

— сказала она.

Nurses up and down the country are going that extra mile, at a time when patients need it the most.



These acts of courage, strength, and kindness matter so much right now & we owe you a huge thank you for all that you have done & continue to do throughout these difficult times. pic.twitter.com/RxZAiRK54j — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 21, 2021

На связь с медработниками герцогиня Кембриджская вышла из королевской резиденции в Сандрингеме, недалеко от их с принцем Уильямом дома в Анмер-Холле. На заднем плане можно было увидеть несколько семейных фотографий, в том числе снимок самой Кейт вместе с ее младшим сыном принцем Луи, сделанный на выставке цветов в Челси в 2019 году.

Для видеовстречи она выбрала не совсем привычный образ. Несмотря на то что в последние несколько месяцев для своих видеозвонков она почти всегда выбирала платья с принтами, на этот раз она предпочла более формальный образ в офисном стиле, надев белую рубашку и черный пиджак.





Кейт Миддлтон и принц Уильям в прошлом году уделяли особое внимание проблеме психического здоровья людей, осуществляющих уход за больными, а также медработникам, столкнувшимся с ментальными проблемами в результате последствий пандемии.Кейт Миддлтон является покровительницей инициативы Nursing Now, которая направлена на повышение престижа профессии медсестры во всем мире.