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Китай стал главным импортером украинского зерна

Китай стал главным импортером украинского зерна
Крупнейшим импортером украинского зерна в настоящий момент является Китай, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации.

В 2019 и 2020 годах общий экспорт зерновых Украины в Китай составил 6,3 миллиона тонн, а в период с июля 2020 года по января 2021 года - уже 6,9 миллиона тонн, сообщил и. о. исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко.

В денежном выражении экспорт зерна в КНР в 2020 году составил 1,87 миллиарда долларов. Иващенко отметил, что для дальнейшего углубления сотрудничества и торговли странам необходимо пересмотреть фитосанитарный протокол на ячмень и договориться о доступе украинской пшеницы и других культур на рынок Китая.
За 2020 год Украина собрала урожай в 65 миллионов тонн зерна, что почти на десять миллионов тонн меньше, чем в прошлом. Это также самый низкий показатель за три года.

В связи с этим правительство и экспортеры подписали меморандум об ограничении объемов продаж за рубеж.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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