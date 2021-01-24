Красивые шторы своими руками

Лидия Мартынова

Иногда люди не хотят, чтобы в их доме были двери, поэтому они их убирают. Это делается для расширения пространства. Но, с голым проемом в квартире становится не очень уютно. А человеку нужно, чтобы пространство чем-то было разделено. Для этого можно сделать декоративные шторы. Их можно делать своими руками. Они могут быть из нитей, из бамбука, из бусин, и из других различных материалов. Это на усмотрение каждого, но такие шторы будут очень тонкой гранью между, например, коридором и комнатой, не будет видно, что есть шторы, но и также двери нет. Пространство расширено, но границы разделены.





Очень легкие, но модные и необычные шторы готовы. Их не нужно раздвигать и задвигать, через них прекрасно проходит солнечный свет.