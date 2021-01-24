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Лунный день сегодня 24 января 2021 года

Лунный день сегодня 24 января 2021 года

Наступает последний день недели. Астрологи рассказали, какой будет сегодня Луна и как она повлияет на нашу удачу и настроение. Старайтесь не обходить стороной рекомендации экспертов.


Всех нас ожидает день раскрепощенности и внутренней свободы. Эксперты считают, что сегодня очень высока вероятность увидеть один из десяти снов, предвещающих счастье или удачу. Если вам ночью снилось нечто подобное, знайте, что вы уже близки к успеху.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день, которому суждено пройти под управлением стихии Воздуха, представленной Близнецами. Луна в этом Знаке достаточно позитивна, так что сегодня можно ждать успехов и заниматься активным отдыхом.

Магнитные бури 24 января: возмущения магнитосферы Земли не будет. Метеозависимым людям нечего опасаться.

Что принесет удачу сегодня


общение;
романтика;
веселье и радость;
покупки;
флирт.

Что отпугнет успех в этот день


уединение;
агрессия;
апатия;
лень.

Домашние дела по лунному календарю

Энергетика Луны сегодня идеальна для вечеринок, встречи с друзьями и родственниками дома. Можно позвать всех к себе либо сходить в гости. Постарайтесь воздержаться от любых дел по дому. Они не будут опасными — просто сегодня лучше отдыхать и расслабляться. В этот день не стоит даже ничего выбрасывать. Пусть все останется, как есть.

Что надеть в это воскресенье

Никаких ограничений в плане одежды в этот день не существует. Вы можете надевать все, что захотите. Самое главное, чтобы это нравилось вам: тогда вы будете нравиться всем окружающим без исключения. Ваши шансы на успех в любви резко возрастут. Также будет в полную силу работать закон притяжения.


Из камней-талисманов стоит выбирать мощные минералы для поднятия тонуса и для удачи во всех сферах жизни: гранат, янтарь, цитрин, сердолик, рубин, агат, розовый кварц, коралл. Из украшений можно смело отдавать предпочтение золоту, платине. Серебро тоже будет полезным, особенно если вам нужно будет много работать.

Любовь и отношения в 12 лунный день

С большой вероятностью весь этот день пройдет под эгидой мощной позитивной энергии. Общение сможет принести истинную радость большинству добрых и позитивных людей. В любви многим парам удастся открыть новые грани отношений. Старайтесь не злиться ни на кого, даже если повод будет очень весомым.


Следите за негативными эмоциями и старайтесь себя контролировать. Можно посещать вечеринки, знакомиться с людьми. Не показывайте никому своей скуки. Излучайте позитив, чтобы люди хотели быть рядом с вами. Энергия дня будет стабильной и яркой. Сегодня можно найти или обрести свою настоящую любовь.

Финансы и работа 24 января

Луна не станет помогать эгоистам, одиночкам, негативным и замкнутым людям. Большой успех ожидает тех, кто работает в команде, привык помогать нуждающимся. Авантюризм приветствуются, но вот хитрить и проявлять наглость не стоит. Работайте в меру, избегайте перенапряжения в это воскресенье.

Можно заниматься покупками, в том числе и самыми крупными — приобретать автомобили, имущество. Отлично должны пройти переговоры, собеседования. Люди, занятые в торговле, сегодня будут очень удачливы. Творческие люди испытают прилив вдохновения. Также можно отправляться в дальнюю дорогу. Если у вас выходной, посвятите себя релаксации и забудьте о делах.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В такие дни нужно радоваться жизни, быть позитивными и добрыми. Очень хорошо, если у вас или у кого-то из близких сегодня день рождения, годовщина свадьбы. Любой повод повеселиться лучше использовать сполна. Любая позитивная мелочь должна стать причиной небольшого праздника. Ни в коем случае не унывайте. В такие дни люди должны заряжаться позитивом не на день и не два, а на недели или даже месяцы вперед.

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По материалам: dailyhoro.ru

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