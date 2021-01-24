Методика холтеровского миниторинга. Особенности использования
Аппарат «Холтера» – представляет собой портативный электрокардиограф, который работает в автономном режиме. Он фиксируется к телу человека и производит регистрацию ведущих значений работы сердечной деятельности. Регистрация работы выполняется в процессе человеческой деятельности.
Содержание
1 В каких случаях применяется холтеровский мониторинг?
2 Показания к проведению холтеровского мониторинга
3 Благоприятные эффекты мониторинга с помощью аппарата «Холтера»
4 Неблагоприятные эффекты и особенности применения аппарата
В каких случаях применяется холтеровский мониторинг?
Когда пациент первично является на приме к специалисту с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы, ему выполняют ЭКГ. Данная методика позволяет установить диагноз. Стационарный аппарат дает значения работы сердца в данный момент времени. Если данной методики недостаточно для постановки окончательного диагноза, применяют методику холтеровского мониторинга. Технология работы аппарата «Холтера» является идентичной стандартной ЭКГ. К телу человеку в определенные зоны фиксируют электроды, которые показывают работу сердца. Но основное отличие – длительность проведения процедуры. При мониторинге с помощью аппарата «Холтера», длительность процедуры будет составлять – 12, 24 или 48 часов. Все будет зависеть от общего состояния, показаний больного и соответствующих назначений врача.
Показания к проведению холтеровского мониторинга
Наиболее распространенными показаниями являются:
Учащение или замедление пульсовой волны.
Головокружение.
Повышенная слабость и утомляемость.
Одышка в покое.
Болевые ощущения в грудной клетке.
Симптом «трепещущего сердца».
Нарушение работы в сердце в виде перебоев и неравномерности ритма.
Чувство пропущенных ритмов сердца.
Благоприятные эффекты мониторинга с помощью аппарата «Холтера»
Позволяет выявить даже незначительные нарушения в работе сердца.
Регистрация патологических явлений происходит в любое время.
Прибор будет работать вне зависимости от детальности человека, его бодрствования и сна.
Методика контролирует общее состояние человека с уже диагностированной патологией сердца.
Для многих пациентов использование аппарата «Холтера» в домашних условиях является более комфортным выбором, чем постоянное пребывание в условиях стационара.
С помощью 24-часового мониторинга специалист определяет степень эффективности лекарственных препаратов.
Относится к неинвазивной методике.
Неблагоприятные эффекты и особенности применения аппарата
Во время проведения методики, не рекомендуется плавать, принимать душ и ванную. Это вызывает незначительные ограничения для человека.
Следует внимательно следить, чтобы вода не попала на электроды и прибор.
Противопоказано находится возле источников высокого напряжения. Следует ограничить использование электрических приборов: зубной щетки, электробритвы, мобильного телефона, микроволновой печи.
Длительное ношение электродов и прибора для человека может быть неудобным.
Присутствует риск развития незначительной местной аллергической реакции в области крепления электрода.