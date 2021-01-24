Методика холтеровского миниторинга. Особенности использования

Анастасия Иванова

Аппарат «Холтера» – представляет собой портативный электрокардиограф, который работает в автономном режиме. Он фиксируется к телу человека и производит регистрацию ведущих значений работы сердечной деятельности. Регистрация работы выполняется в процессе человеческой деятельности.

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В каких случаях применяется холтеровский мониторинг?

Когда пациент первично является на приме к специалисту с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы, ему выполняют ЭКГ. Данная методика позволяет установить диагноз. Стационарный аппарат дает значения работы сердца в данный момент времени. Если данной методики недостаточно для постановки окончательного диагноза, применяют методику холтеровского мониторинга. Технология работы аппарата «Холтера» является идентичной стандартной ЭКГ. К телу человеку в определенные зоны фиксируют электроды, которые показывают работу сердца. Но основное отличие – длительность проведения процедуры. При мониторинге с помощью аппарата «Холтера», длительность процедуры будет составлять – 12, 24 или 48 часов. Все будет зависеть от общего состояния, показаний больного и соответствующих назначений врача.





Показания к проведению холтеровского мониторинга

Наиболее распространенными показаниями являются:

Благоприятные эффекты мониторинга с помощью аппарата «Холтера»

Неблагоприятные эффекты и особенности применения аппарата

Учащение или замедление пульсовой волны.Головокружение.Повышенная слабость и утомляемость.Одышка в покое.Болевые ощущения в грудной клетке.Симптом «трепещущего сердца».Нарушение работы в сердце в виде перебоев и неравномерности ритма.Чувство пропущенных ритмов сердца.Позволяет выявить даже незначительные нарушения в работе сердца.Регистрация патологических явлений происходит в любое время.Прибор будет работать вне зависимости от детальности человека, его бодрствования и сна.Методика контролирует общее состояние человека с уже диагностированной патологией сердца.Для многих пациентов использование аппарата «Холтера» в домашних условиях является более комфортным выбором, чем постоянное пребывание в условиях стационара.С помощью 24-часового мониторинга специалист определяет степень эффективности лекарственных препаратов.Относится к неинвазивной методике.Во время проведения методики, не рекомендуется плавать, принимать душ и ванную. Это вызывает незначительные ограничения для человека.Следует внимательно следить, чтобы вода не попала на электроды и прибор.Противопоказано находится возле источников высокого напряжения. Следует ограничить использование электрических приборов: зубной щетки, электробритвы, мобильного телефона, микроволновой печи.Длительное ношение электродов и прибора для человека может быть неудобным.Присутствует риск развития незначительной местной аллергической реакции в области крепления электрода.