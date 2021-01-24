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Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия

Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия. По его мнению, женщины сами несут ответственность за то, что с ними произошло, сказал он в  эфире телеканала "Москва 24".

"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе", - рассказал он.

В 2020 году был опубликован доклад правозащитной организации "Зона права" из которого следует, что российские суды зачастую стереотипно рассматривают дела женщин, оборонявшихся от домашнего насилия. Среднестатистический судья в стране полагает, что если не произошло развода, пострадавшую сторону устраивают избиения. Выставляются чрезмерно высокие требования о надлежащих нормах поведения, что мешает рассмотрению дела по существу.

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По материалам: uposters.ru

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