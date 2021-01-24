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Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»

Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект «Северный поток — 2».

В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли «много лет назад», он почти готов и «одобрен в правовом порядке».

«Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — добавила Шульце.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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