МВД проверяет инцидент в Петербурге, где полицейский сбил женщину с ног

Лидия Мартынова

В Санкт-Петербурге начата проверка после публикации видеоролика, где сотрудник правоохранительных органов сбивает ногой женщину во время беспорядков, устроенных навальнистами.

Пользователи соцсетей распространяют ролик со вчерашней несогласованной акции в Петербурге. На кадрах видно, как трое полицейских ведут по руки молодого человека, задержанного за нападение на стражей порядка. Дорогу им преграждает женщина с криком: «Зачем вы его схватили?» Один и полицейских ударяет ногой гражданку в живот, она падает.

В пресс-службе МВД сообщили о начатой проверке:

«ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения».

Уточняется, что пострадавшая находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте им. И.И. Джанелидзе.

Писатель Захар Прилепин, комментируя этот инцидент, написал на своей странице в соцсети:

«Неразумного полицая, ударившего женщину ногой в живот, безусловно, надо наказать. Я это говорю, как человек, который годы отработал в ОМОН, был командиром отделения, затем замкомвзвода, и за все эти годы никогда подобного не видел, и уж тем более — не делал. Хотя всякое бывало. А теперь следующая мысль. Все мы с вами наблюдаем, как огромная свора фарисеев, шесть лет в упор не замечавших разгона антифашистских демонстраций в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Запорожье, убийства Бузины, избиения пророссийских активистов по всей Украине, повальные аресты, бомбёжки Донецка и Луганска, смерть тысяч — тысяч! — мирных людей, — и смерть сотен, — сотен! — детей, — теперь, срывая глотки орёт: „Ка-а-ак такое можно терпе-е-е-е-еть? Ногой удааааарил? Геть! Геть! Геть!“ Весь ваш гуманизм — блеф. Пшик и позорище. Вам никогда не будет веры. Кривляки. Вам никого не жалко».