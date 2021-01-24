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На Украине посчитали ошибкой отказ от кредитования за счет России

На Украине посчитали ошибкой отказ от кредитования за счет России

Украинский политик Андрей Лесик заявил, что отказ страны от российских кредитов – большая ошибка. По мнению главы харьковского отделения "Оппозиционной платформы", условия российской стороны выгодно отличались от любых других.

По словам Лесика, которые прозвучали в эфире телеканала NEWSONE, Украина получает от МВФ приблизительно те же деньги, которые получала от России в 2013 году, однако при этом поставлена в неудобное положение из-за условий Фонда.

"Самая большая ошибка... Были переговоры Януковича с теми, кто протестовал... $3 млрд получила Украина от России без каких-либо условий. В марте [2014-го] должна была получить ещё 12. Без каких-либо условий, только платите проценты", – сказал он.

Политик выразил уверенность в том, что цель МВФ – "уничтожить" украинцев. Фонд диктует им цены на газ, выставляет требования по реформам здравоохранения, образования, по экономике и промышленности.

Ruposters писал, что на Украине предложили ввести рейтинг граждан по образцу Китая.

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По материалам: uposters.ru

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