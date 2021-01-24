Народные приметы на Татьянин день 25 января 2021 года

Вадим Карасев

Татьянин день, именуемый также днем студента, отмечают каждый год 25 января. Существует огромное количество важных народных примет, которые актуальны для данного праздника. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

Прежде всего, это церковный праздник, а потом уже народный и государственный. Он не входит в список главных православных праздников 2021 года, но это не значит, что в этот день можно пренебречь молитвами и посещением храма.

История праздника

Татьянин день — это день памяти святой Татьяны. В этот праздник православные верующие воспоминают Татьяну Римскую, носящую статус великомученицы. Она приняла мученическую смерть от рук язычников в первой половине 3 века.

На Руси всегда отмечали Татьянин день, но после перехода на новый стиль календарного летосчисления на него стал выпадать день студентов, называемый также университетским днем. Сегодня этот праздник считается официальным днем студенчества в России. Он официально установлен президентом.

Студенческие приметы

Народные приметы на Татьянин день

Приметы о погоде в Татьянин день

Говорят, что если выйти на балкон 25 числа и помахать зачетной книжкой, крича «халява, приди», это принесет студенту большую удачу при сдаче экзаменов в будущем.Считается, что если студент в этот день не отвлечется от проблем и не отдохнет и не повеселится, то не видать ему хороших оценок.Нельзя в этот день учиться и читать свои записи, конспекты, учебники, готовиться к экзаменам. Это отпугнет удачу.25 января принято печь пироги и угощать ими родственников, друзей и близких.На Татьянин день обязательно нужно собраться с семьей или друзьями и провести хорошо время.В этот день наши предки гуляли, танцевали и пели, потому что считалось, что все это привлечет весну, прогонит морозы и отпугнет все проблемы.25 числа постарайтесь навести порядок дома. Согласно приметам, нужно как следует убраться в доме, особенно в тех местах, которые обычно все обходят стороной.На Татьянин день можно встретить суженого. Нужно ходить на свидания и знакомиться.Если утро 25 января солнечное, значит, весна придет в этом году рано.Если в Татьянин день идет снег, то февраль будет холодным, а летом можно ждать дождей.Морозный и солнечный день 25 января, согласно приметам, говорит о том, что летом будет большой урожай.Аномально теплая погода в Татьянин день сулит людям проблемы и говорит о позднем приходе весны.