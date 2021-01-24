Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и другие вехи в жизни немецкой кинозвезды

Вадим Карасев

Сегодня актриса Настасья Кински отмечает юбилей — ей исполняется 60 лет. Как начиналась ее карьера, через какие скандалы и трудности ей пришлось пройти и чем она живет сегодня — об этом рассказываем в нашем материале.





Настасья Кински

Детство

Стать обычной девочкой у Настасьи Кински, кажется, шансов не было. Она родилась в семье известного немецкого актера Клауса Кински и его второй жены Бригитты Рут Токи. От отца же ей досталось и необычное имя Настасья Аглая — Кински назвал ее в честь двух героинь романа "Идиот" Ф. М. Достоевского.





Настасья Кински с матерью и отцом

Ее отец был знаменитым актером, на которого публика смотрела с замиранием сердца. Кински завораживал своей манерой игры, а о его взрывном темпераменте ходили легенды — ревущий гротескный эгоцентрик. Но то, что хорошо для сцены, едва ли можно перенести в домашней обстановке. А тогда семья следовала за Кински по местам его съемок: Бригитта, Настасья и ее сводная сестра Пола жили то в Берлине, то в Мюнхене, то на вилле в Риме. Как потом выяснится, там происходили страшные вещи.





Клаус Кински с дочерьми Полой и Настасьей и второй супругой Бригиттой

Кто знает, быть может, сила слова сыграла тут злую шутку, но вместо беззаботного детства в привилегированной семье Настасье вскоре пришлось пройти через лишения, страдания и нищету — обстоятельства вполне в духе Достоевского. К слову, с русской классикой она потом будет "встречаться" снова и снова. В будущем она сыграет в советско-швейцарском фильме "Униженные и оскорбленные" по роману Достоевского и итальянской экранизации повести Тургенева "Вешние воды". Кински также признавалась, что "русские — ее любимый народ".





Когда ей было восемь лет, ее родители развелись — Рут устала от бесконечных романов мужа, и Настасья осталась с мамой. Они возвращаются в Мюнхен, где затем начинают жить в коммуне. Настасья вспоминала, что денег вечно не хватало, ее мать нигде не работала, и ей даже приходилось воровать в магазинах и ездить зайцем, за что ее однажды и поймали (за неуплату штрафов ей потом пришлось три месяца провести в тюрьме для несовершеннолетних).





Настасья Кински в фильме "Люди-кошки"

Будучи тинейджером, Настасья вела довольно беспорядочную жизнь, и, хотя в тот момент она редко виделась со своим отцом, уже не уступала ему в богемности и тяге к развлечениям и тусовкам. На одной из них ее и приметила актриса немецкой новой волны Лиза Кройцер и порекомендовала 13-летнюю Настасью режиссеру Виму Вендерсу на роль без слов в его фильме "Ложное движение" (в титрах она появляется еще под настоящей фамилией отца — Накшиньски, позднее она возьмет его псевдоним).





Настасья Кински в фильме "Ложное движение"

Впрочем, сама Настасья в одном из интервью вспоминала, что в клубе она тогда встретилась с самим Вендерсом, которого уже знала лично, и согласилась на роль, потому что ей просто нужны были деньги. Тем не менее творческий союз Кински и Вендерса станет крепким — Настасья снимется у него в таких известных фильмах, как "Париж, Техас" и "Так далеко, так близко" (известен также под названием "Небо над Берлином 2").









Настасья Кински и Вим Вендерс

Начало карьеры

Хотя роль у Вендерса не осталась незамеченной (Кински вместе с другими актрисами фильма была даже отмечена премией Deutscher Filmpreis), по-настоящему про Настасью заговорили в 1977 году, когда на экраны вышел фильм "Аттестат зрелости" из культовой серии "Место преступления" (Tatort).





Настасья Кински в сериале "Место преступления"

Криминальный сериал традиционно собирал у экранов всю Германию, а тот выпуск вызвал особый ажиотаж — провокационная тема взбудоражила бюргерское общество. По сюжету школьница в исполнении Настасьи крутила роман с взрослым мужчиной, учителем школы.





На момент съемок актрисе было 15 лет, и за свою роль она была отмечена немецкой кинопремией. Годом ранее она снялась и в британском фильме ужасов "Дочь дьявола", где появлялась перед камерой полностью обнаженной. Позднее Кински признавалась, что чувствовала себя использованной индустрией.





Если бы у меня был кто-то, кто бы меня защищал, или если бы я чувствовала себя более уверенно, я бы не приняла определенные вещи, например, наготу. Внутри это просто раздирало меня,

— вспоминала Настасья, упрекая режиссеров в желании использовать ее образ женщины-ребенка.





Настасья Кински в фильме "Люди-кошки"Настасья Кински в фильме "Дочь дьявола"

Связь с Романом Полански

В реальной жизни Настасьи в тот момент практически повторялись экранные сюжеты. Когда ей было 15 лет, она повстречала режиссера Романа Полански, которому на тот момент было 43 года.

Тот вместе с другом был в Мюнхене и отправился с ним на двойное свидание с двумя девушками. Одной из них и была некая Насти. По крайней мере, так встреча описывается в мемуарах Полански.

Существует и другая версия, что Настасья и ее мама были приглашены на ужин, где и познакомились с Полански. Несмотря на явную педофильскую подоплеку ее отношений с Полански, Кински и спустя годы защищала его от критики общественности и с теплом отзывалась о нем, называя отношения с ним не соблазнением, а флиртом.





Настасья Кински и Роман Полански

Он относился ко мне с большим уважением и был большим джентльменом, чем любой другой человек, которого я знал. Он никогда не говорил ни об убийстве своей жены (Шэрон Тейт, зверски убитой членами секты Чарльза Мэнсона в 1969 году. — Прим. ред.), ни о тюремном заключении, от которого он сбежал (Полански обвинили в интимной связи в 13-летней девочкой, и в США ему грозило тюремное заключение. — Прим. ред.) Однако я скажу, что некоторые слои американского общества очень лицемерны. Посмотрите, что они сделали с Чарли Чаплином. Я не отрицаю, что влюбилась в него. Я влюбилась. Он путешествовал со мной, он водил меня в театр, он давал мне книги. Всевозможные чудесные моменты. Потом он стал как член семьи для меня, и мы стали друзьями. Теперь мы очень хорошие друзья,

— вспоминала позднее Кински.





Как бы там ни было, но Настасья несколько лет была вместе с Полански. Он снял ее для Vogue, отправил в США на актерские курсы в легендарную школу Ли Страсберга, а в 1979 году снял в главной роли в фильме "Тэсс" по роману Томаса Харди "Тэсс из рода д'Эрбервиллей". За нее Кински получила премию "Золотой глобус" (в номинации "Лучший дебют актрисы") и номинацию на "Сезар" и проснулась в новом статусе — уже не локальной, а международной звезды.









В момент подготовки съемок соседкой Кински была Деми Мур. Они подружились, их сблизил и личный опыт — обе с совсем юного возраста были вынуждены брать ответственность на себя и обеспечивать матерей. Деми даже вспоминала, что именно по совету Настасьи решила стать актрисой. То время Мур описала в своей автобиографии.





Настасья Кински в фильме "Тэсс"

Режиссер Роман Полански привез Настасью и ее мать в Америку, чтобы девушка смогла усовершенствовать английский язык и избавиться от своего акцента в актерской студии Ли Страсберга. Полански хотел, чтобы Настасья снялась в фильме "Тэсс". Ради нее он отложил съемки фильма — ждал, когда Настасья будет готова. Вот как сильно он верил в нее, и это, безусловно, произвело на меня впечатление. Насколько я могла судить, она была само совершенство. Сдержанная, но в то же время уверенная в себе, Настасья знала о своей сексуальности и умела с легкостью ее использовать, как никто другой. За всю свою жизнь я не встречала таких. Настасье было всего семнадцать, а она уже снялась в четырех фильмах. Ее карьера начала набирать обороты в Голливуде, она регулярно получала сценарии от режиссеров, желающих сотрудничать с ней. Вот здесь и пригодилась моя помощь. Настасья хорошо говорила по-английски, а вот читала плохо. Поэтому я зачитывала ей вслух сценарии, а она решала, в каких проектах хотела бы принимать участие,

— писала Мур.









Сдружилась тогда Кински с Деброй Тейт, сестрой Шэрон Тейт. Вместе они приняли и участие в фотосессии с актерами Джонни Кроуфордом и Арнольдом Шварценеггером — обе девушки позировали топлес.





Дебра Тейт, Настасья Кински, Джонни Кроуфорд и Арнольд Шварценеггер

Секс-скандал с отцом

В 1975 году Клаус Кински выпустил свою автобиографию, которая тут же спровоцировала общественный скандал. В ней он описал сцены инцеста со своей матерью и сестрой, а также домогательства к своей дочери Настасье.

Старшие братья Клауса тогда отрицали, что его утверждения были правдой, обвинили его в искажении сведений о своем детстве и юности. Про кровосмесительную связь с Настасьей он, однако, снова написал в мемуарах в 1988 году. Дочь актера публично также отрицала это, однако признавала, что он "издевался над ней другими способами".





В начале 1980-х в приватной беседе с режиссером с Вернером Херцогом, у которого он часто снимался, Кински также признался, что лишь за то, что он "сделал со своими дочерьми Полой и Настасьей, он бы получил двадцать лет в США". Записи об том разговоре сохранились в дневниках Херцога.





Настасья Кински в фильме "Любовники Марии"

Настоящая бомба взорвалась в 2013 году, когда вышли мемуары Полы Кински, дочери Клауса от первого брака.

Женщина, которая также стала актрисой, впервые призналась, что подвергалась насилию со стороны отца на протяжении многих лет. Впервые это случилось, когда ей было пять лет, а закончилось, только когда Поле было уже 19, в 1971 году. Мать Полы часто отсылала дочь пожить с отцом и его новой семьей — она снова вышла замуж и не находила времени для ребенка, хотя исправно получала гонорары за роли дочери (Пола также рано начала сниматься).





Пола Кински

В книге Пола написала, что Настасья и вторая жена отца ни о чем не догадывались, а также усомнилась, что и Настасье пришлось столкнуться с таким же отношением отца. Родной матери и отчиму она все рассказала только в 19 лет — они выслушали, но ничего не предприняли.

Когда книга была опубликована, Настасья поддержала сестру в открытом письме.

Я поддерживаю свою сестру, я принимаю ее сторону. Я глубоко потрясена, но горда тем, что Пола смогла написать такую ​​книгу. Моя сестра — героиня. Потому что она освободила свое сердце, свою душу и вместе с ней свое будущее от бремени тайны,

— написала тогда Настасья Кински.





Она также призналась, что отец иногда проявлял нездоровый интерес к ее телу, но до сексуального насилия дело действительно не доходило.

Он не был отцом. В девяноста девяти процентах случаев я боялась его. Он был настолько непредсказуем, что семья жила в постоянном страхе. Если бы я встретила его сейчас, я бы сделала все, чтобы посадить его за решетку на всю жизнь. Я рада, что его больше нет в живых (Клаус Кински умер в 1991 году в возрасте 65 лет от сердечного приступа. — Прим. ред.),

— сказала Настасья.





Клаус Кински

Сама Пола признавалась, что долгие годы не решалась высказаться, так как образ Кински был почти героическим.

Ореол Кински с каждым годом становился все больше и ярче. Еще одна иллюстрированная книга, еще одна книга стихов, биография — а я все еще просыпалась в страхе и боролась с последствиями. Всю мою жизнь мне приходилось проявлять понимание. Я не могла говорить, потому что в противном случае он был бы заключен в тюрьму. Мне всегда приходилось проявлять заботу о моей семье из любви. Но однажды я поняла, что когда-то речь должна пойти и обо мне,

— говорила Пола в интервью газете Welt Am Sonntag.

Личная жизнь

На съемках фильма "Любовники Марии" у Кински случился роман с партнером по съемочной площадке Винсентом Спано, и в июле 1984 года она родила сына Алешу. Однако уже через пару месяцев вышла замуж за египетского кинорежиссера Муссу Ибрагима, от которого в 1986 году родила дочь Соню (мальчика он также усыновил и дал ему свою фамилию).





Настасья Кински и Мусса Ибрагим





Винсент Спано и Настасья Кински в 2012 году

С 1992 по 1995 год Кински встречалась с музыкантом Куинси Джонсом, а в 1993 году у них родилась дочь Кения Джулия Ниамби Сара Джонс. Девушка сделала модельную карьеру и сегодня известна как Кения Кински-Джонс.





Настасья Кински с дочерьми Соней и Кенией в 2001 году





Приписывали Кински, конечно, и множество романов, в том числе с Джоном Войтом, Жераром Депардье, Дадли Муром, Милошем Форманом и Вимом Вендерсом.





Куинси Джонс и Настасья Кински

В последние годы Кински снимается не так активно — последним крупным проектом с ее участием был фильм Дэвида Линча "Внутренняя империя" 2006 года, где она сыграла эпизодическую роль. Квентин Тарантино вел переговоры об участии Кински в его фильме "Бесславные ублюдки", но в итоге роль, которую он хотел предложить актрисе, сыграла Диана Крюгер. С 2011 года Настасья Кински является членом Американской киноакадемии.





Кински не избегает публичности — принимает участие в телешоу (например, она участвовала в шоу "Давай потанцуем"), до пандемии появлялась и на различных кинофестивалях (в 2017 году она была удостоена почетной премии в Локарно, а в 2018 году была в жюри ММКФ).





Настасья Кински с Джоном Войтом

В 2016 году 55-летняя Кински начала встречаться 30-летним танцором Ильей Руссо и даже переехала ради него из Голливуда в Баден-Баден. Познакомились они как раз на съемках телешоу, а Руссо на тот момент только расстался (но еще не развелся) с женой Оксаной Лебедевой.





Илья Руссо и Настасья Кински













В немецкой прессе Настасья и Илья даже делились планами создать совместный бизнес и открыть сеть суши-ресторанов и, конечно, сыграть свадьбу, но вскоре танцор признался, что скучает по супруге. Роман с актрисой не продлился и полугода и ожидаемо подошел к концу вскоре после финала шоу.