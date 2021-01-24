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Песков о «карте протестов» от посла США — «абсолютное вмешательство»

Песков о «карте протестов» от посла США — «абсолютное вмешательство»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию на сайте посольства США в России о несанкционированных акциях навальнистов «абсолютным вмешательством» во внутренние дела России.

Пескова цитирует программа «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет сегодня вечером, 24 января, на телеканале «Россия 1». В интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь Путина отвечает на вопрос о вбросе посольством США информацию о «походе» навальнистов на Кремль.

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций».

ИА Newstes напоминает, что накануне посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России, вбросив информацию о некоем «походе на Кремль».

«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — задалась вопросами официальный представитель МИД России Мария Захарова.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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