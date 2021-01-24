Правительство ужесточило критерии предоставления субсидий банкам, кредитующих сельхозпроизводителей

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Кредитная организация не сможет претендовать на получение субсидии, если имеет просроченную задолженность или находится в процесс реорганизации, ликвидации или банкротства. Такие правила вступают в силу 24 января.

Правительственное постановление уточняет критерии, которым должна соответствовать кредитная организация, претендующая на получение субсидии. Так, она не должна иметь просроченную задолженность, в отношении её не начата процедура реорганизации или ликвидации, не введена процедура банкротства.

Законы, вступающие в силу с 24 января

Кроме того, документ определяет порядок отбора Министерством сельского хозяйства РФ организаций в качестве уполномоченных банков для предоставления субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную или последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию, по льготной ставке.

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