Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден

Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в числе первых глав государств и правительств, которым позвонил после вступления в должность президент США Джозеф Байден.

«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе „зеленого“ устойчивого восстановления после пандемии Covid-19», — написал Джонсон в Twitter.

О звонках Байдена другим европейским лидерам ранее не сообщалось. Известно, что после вступления в должность новый глава Белого дома провел беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы от России
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС

Топ на сегодня

Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Мексиканский бизнесмен закупил 2 млн доз «Спутника V»
Мексиканский бизнесмен закупил 2 млн доз «Спутника V»
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына

Еще по теме

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики
Вице-президент США и премьер Канады заявили о поддержке "сильного" НАТО
Байден отказался работать у Клинтон
Байден призвал Порошенко избегать роста напряженности на границе с Крымом