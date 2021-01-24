Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден

Анастасия Иванова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в числе первых глав государств и правительств, которым позвонил после вступления в должность президент США Джозеф Байден.

«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе „зеленого“ устойчивого восстановления после пандемии Covid-19», — написал Джонсон в Twitter.

О звонках Байдена другим европейским лидерам ранее не сообщалось. Известно, что после вступления в должность новый глава Белого дома провел беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.