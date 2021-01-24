Примаков: Потенциал национального предательства в России огромен

Алексей Вольцев

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью RT прокомментировал итоги вчерашних беспорядков в России.

По его мнению, «потенциал национального предательства огромен — на него и расчёт» со стороны противников Российского государства.

«Мы надеемся на госпрограммы и рост своего пром- и сельхозпроизводства, на новую социалку на основе цифры, новую медицину и дороги, образование, на реальный рост уровня жизни. У нас есть очень разумное и адекватное профессиональное правительство, которое может поднять страну. Но время — при яростной атаке на нас извне и готовности поддержать эту атаку изнутри — работает против России, пока не решены вопросы коррупции, закрытости корпорации, удовлетворения чувства справедливости, веры в новую национальную идею на основе высокой культуры и фундаментальных ценностей. И всё это время анти-/внегосударственные политические элиты действуют на разлом, потенциал национального предательства огромен, на него и расчёт», — считает Примаков.

Глава Россотрудничества продолжил, что «многие из тех, кто живёт и работает в Москве, так или иначе покрывали/участвовали/готовили/помогали/сочувствовали тому безобразию, что готовилось и готовится нам к осени этого года, когда будут выборы в Думу, и далее — в связи с выборами президента в 2024-м». Примаков считает, что «сеть лояльности, основанная на кормлении» сегодня не может быть основой развития России.

«На улицы вышли не сотни и не десятки тысяч: примем за примерную истину официальные цифры, допустим, что они занижены, но не в разы же. Это значит, что по сравнению с населением большинства городов вышло очень немного. Но это не должно никого успокоить», — заявил Примаков, предостерегая, что в случае появления «политического голоса» рабочих кварталов, депрессивных городков и спальных районов, а к этому голосу ещё добавится «предательство уставшей и неуверенной политической элиты», — «вот тогда государству будет нанесён, возможно, неизлечимый удар».

Примаков задаётся вопросом — «кого в этот раз будем обвинять в смерти государства: только ли „внешние происки“ или то, что сами потерпели неудачу?».

