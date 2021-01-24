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Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе

27 января президент России Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мероприятия пройдёт в режиме ВКС.

Тема форума — восстановление доверия и разработка принципов, политики и партнёрства. В преддверии ВЭФ организаторы опубликовали доклад о рисках в 2021 году. Основные риски связаны с пандемией и изменением климата.

«Давосская неделя» пройдёт с 25 по 29 января. В дискуссии примут участие главы государств и правительств, политики и учёные, лидеры мирового бизнеса из более 70 стран. По данным octagon.media, основное заседание ВЭФ будет посвящено теме «Великая перезагрузка».

«Участники форума займутся поиском путей выхода экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и обсудят, как восстановить сплочённое и устойчивое общество», — сообщает издание.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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