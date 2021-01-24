Путин в Татьянин день пообщается со студентами

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин 25 января планирует пообщаться со студентами, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, президент планирует такое общение», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент призвал аккуратно подходить к идеям о закрытии или объединении вузов

Владимир Путин в Татьянин день регулярно поздравляет российских студентов с этим праздником. В прошлые годы глава РФ неоднократно посещал различные вузы страны и общался с учащимися в неформальной обстановке.

Ранее российский лидер заявил, что необходимо крайне аккуратно подходить к предложениям о закрытии или объединении вузов в стране.