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Раскрыто место службы первого серийного Су-57

Раскрыто место службы первого серийного Су-57

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет нести службу в Южном военном округе, рассказали в правительстве Хабаровского края. Известно, что перед поступлением в строевую часть он прошел испытания.

Тестированием новинки занимались специалисты Государственного летно-испытательного центра в Астраханской области, затем самолет переправили в один из авиаполков на юге страны. В пресс-релизе уточняется, что до конца года военным передадут пять экземпляров.

Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) Вооруженным силам России в этом году. Первый самолет уже поступил в один из авиаполков ЮВО.

В общей сложности ВКС России уже получили около десяти экспериментальных Су-57. Эта опытная партия была всесторонне испытана в различных условиях, после чего заказчик принял самолет.

Ранее Ruposters писал, что американский журнал Popular Mechanics проанализировал, чем бы закончился гипотетический бой российского Су-57 и китайского J-20.

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По материалам: uposters.ru

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